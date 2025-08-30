Verkkouutiset

Andri Parubi toimi Ukrainan parlamentin puhemiehenä vuosina 2016-2019. AFP / LEHTIKUVA / MYKHAILO MARKIV

Ukrainan parlamentin ex-puhemies ammuttiin – tämä tapauksesta tiedetään

  • Julkaistu 30.08.2025 | 15:15
  • Päivitetty 30.08.2025 | 16:02
  • Ukraina
Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan tapaus tutkitaan perusteellisesti.
Merkittävä ukrainalainen poliitikko ja maan parlamentin entinen puhemies Andri Parubi on ammuttu Länsi-Ukrainan Lvivissä, kertovat Ukrainan viranomaiset ja mediatiedot.

Poliisi kertoi, että viranomaiset saivat hätäilmoituksen ammuskelusta lauantaina puoliltapäivin Lvivin eteläisessä Frankivskyin kaupunginosassa. 54-vuotiasta Parubita oli ammuttu ja hän menehtyi tapahtumapaikalle.

Suspilne-televisiokanava kertoi lähteisiinsä viitaten, että epäilty hyökkääjä oli pukeutunut kuriiriksi ja ajoi sähköpyörällä.

Hyökkääjän kerrotaan lähestyneen Parubia, avanneen tulen ja paenneen paikalta pyörällä. Rikospaikalta löydettiin seitsemän hylsyä, viranomaislähteet kertoivat Suspilnelle.

Poliisi sanoi etsivänsä ampujaa ja lisäsi, että surman motiivi on tällä hetkellä epäselvä.

Vuosina 2016–2019 parlamentin puhemiehenä toiminut Parubi tuki merkittävästi sekä vuoden 2004 oranssia vallankumousta että vuoden 2014 vallankumousta, jonka yhteydessä presidentti Viktor Janukovytš erotettiin. Parubi toimi Ukrainan parlamentin jäsenenä vuodesta 2007 alkaen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi välittömästi teon ”kauhistuttavaksi murhaksi”. Zelenskyi lupasi, että tapauksesta tehdään perusteellinen tutkinta.

