”Ukrainan on saatava sodan voittamiseksi tarvitsemansa aseet”

– Ensi viikolla vietetään Ukrainan kauhean sodan ensimmäistä vuotta, Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaa vastaan. Emmekä näe merkkejä siitä, että presidentti (Vladimir) Putin valmistautuisi rauhaan. Näemme päinvastoin, hän valmistautuu lisää sotaan ja uusiin hyökkäyksiin, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina Brysselissä Naton päämajassa.

Hänen mukaansa Nato-liittolaiset ja kumppanit antavat yhä enemmän tukea Ukrainalle.

– Ja tapaamme myöhemmin tänään Yhdysvaltojen johtamassa Ukrainan yhteysryhmässä ja käsittelemme kiireellisiä lisätuen tarpeita Ukrainalle. Tästä on tullut jauhava kulutussota, joka on myös logistinen sota.

– Eikä vähäisin asia ole tarve toimittaa lisää ammuksia, vaan myös se, miten tuotantoa nostetaan ja puolustusteollisuuttamme vahvistetaan, jotta voimme toimittaa tarvittavat ammukset Ukrainalle ja myös täydentää omia varastojamme, Stoltenberg jatkoi.

Hän painotti, että Nato ja Naton liittolaiset eivät ole konfliktin osapuolia.

– Se, mitä teemme Naton liittolaisina ja Natona, on tukea Ukrainaa. Ukraina puolustaa itseään, meidän on ymmärrettävä, mitä tämä on. Tämä on hyökkäyssotaa. Presidentti Putin, Venäjä, on hyökännyt suvereenia, itsenäistä, demokraattista, vapaata kansakuntaa vastaan Euroopassa. Ja tietysti Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään. Oikeus itsepuolustukseen on kirjattu YK:n peruskirjaan, se on osa kansainvälistä oikeutta. Ja tietysti meillä on oikeus auttaa Ukrainaa puolustamaan oikeuttaan, Stoltenberg totesi.

– Meidän on varmistettava, että Ukraina saa ne aseet, joita se tarvitsee voidakseen vallata takaisin alueita, vapauttaa maita ja voittaa tämän sodan ja menestyä suvereenina itsenäisenä valtiona, Naton pääsihteeri jatkoi.