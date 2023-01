Ukrainan ohjus pysäyttää venäläisten etenemisen videolla

Ukrainalainen panssarintorjuntaohjus Stuhna on kuvattu pysäyttämässä venäläisen jalkaväen etenemisen Itä-Ukrainassa.

Tilanne tallentui videolle, joka on katsottavissa tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Videolla on havaittavissa venäläisen jalkaväkijoukon etenevän maastossa. Tämän jälkeen heitä kohti ammutaan ohjus, joka pysäyttää joukkojen etenemisen.

Videon tarkasta kuvausajasta ja -paikasta ei ole tietoa.

Myös Skifinä tunnettu ohjusjärjestelmä on suunniteltu panssarivaunujen torjuntaan ja se on tiettävästi osoittautunut varsin tehokkaaksi Ukrainan rintamalla. Stuhnalla on mediatietojen mukaan tuhottu venäläistankkeja jopa vajaan viiden kilometrin päästä.

Ukrainians halt the advance of Russian infantry with the help of an anti-tank weapon

Ukrainian-made anti-tank guided missile Stuhna stops the Russian attack cold somewhere in eastern Ukraine.

📹https://t.co/wcJKoEKpNN pic.twitter.com/ErfYWKjkfz

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 22, 2023