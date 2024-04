Ukrainan mukaan vihollinen kärsi hurjia tappioita Hortytsjan alueella

Lisäksi Hortytsjan alueen komennon mukaan sen joukot tuhosivat 20 vihollisen panssarivaunua, 33 panssaroitua taisteluajoneuvoa, 490 lennokkia ja muuta aseistusta, Ukrinform raportoi.

Venäjän hyökkäysarmeijan kokonaistappiot itäakselilla olivat maanantaina 1 037 miestä, 20 panssarivaunua, 33 panssaroitua taisteluajoneuvoa, raketinheitinjärjestelmä, 24 tykistöjärjestelmää ja kranaatinheitintä, ilmatorjuntajärjestelmä, 19 ajoneuvoa, kaksi sähköistä sodankäyntijärjestelmää, 490 miehittämätöntä ilma-alusta, 24 korsua ja kaksi ammusvarastoa, Hortytsjan alueen komento toteaa.

Venäjän kokonaistappiot sitten sodan alun ovat nyt pääesikunnan mukaan 468 720 miestä, mukaan lukien 1 250 viimeisen 24 tunnin aikana.

Lisäksi ukrainalaiset kertovat tuhonneensa 7 307 vihollisen panssarivaunua (+22 kuluneen vuorokauden aikana), 14 046 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+39), 12 011 tykistöjärjestelmää (+26), 1 053 raketinheitinjärjestelmää (+2), 779 ilmapuolustusjärjestelmää (+1), 348 lentokonetta, 325 helikopteria, 9 531 miehittämätöntä ilma-alusta (+3), 2 126 risteilyohjusta (+2), 26 sotalaivaa, yksi sukellusvene ja 16 142 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+33).

"To destroy is always the first step in any creation."

E. E. Cummings

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to April 30, 2024. pic.twitter.com/RazZlB8NYA

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 30, 2024