Moskova suunnittelee hybridipaineen lisäämistä Baltian maihin

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston alainen disinformaation torjuntakeskus ennustaa, että Venäjä lisää painostusta Baltian maihin, uutisoi Ukrinform viitaten keskuksen heinäkuun ennusteeseen Venäjän propagandamenetelmistä kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.

– Keskus ennustaa Venäjän hybridivaikutuksen voimistuvan Baltian maihin – Liettuaan, Latviaan ja Viroon. Perinteisiä informaatiopaineen välineitä, joihin kuuluu disinformaation, Venäjä-mielisten narratiivien levittäminen ja yritykset mustamaalata kansallisia hallituksia, voidaan täydentää uusilla provokaatioilla, jotka uhkaavat suoraan alueen kansallista turvallisuutta, torjuntakeskus toteaa.

Naton rajojen ympärillä kasvavien jännitteiden yhteydessä keskuksen analyytikot eivät sulje pois mahdollisuutta, että 10. heinäkuuta tapahtuneen kaltaiset tapaukset toistuisivat, kun tuntematon lennokki loukkasi Liettuan ilmatilaa pakottaen maan viranomaiset siirtymään hätätilaan.

– Tämä tapaus osoitti Venäjän ja sen liittolaisten valmiuden lisätä psykologista painetta, jolla pyritään herättämään levottomuutta Baltian maiden yhteiskunnissa, totesi disinformaation torjuntakeskus.

Torjuntakeskuksen johtaja Andrii Kovalenko sanoi jo viime vuoden marraskuussa, että venäläiset valmistelevat hyökkäystä Baltian maihin. Hänen mukaansa sen toteuttaminen nykyisissä olosuhteissa veisi heiltä 4-6 vuotta.

Kovalenkon mukaan venäläiset onnistuivat valitettavasti vakuuttamaan Euroopan siitä, etteivät he todellakaan halua hyökätä heidän kimppuunsa tulevaisuudessa.

– Tietenkin he todella haluavat, he etsivät tilaisuuksia löytää ja kerryttää resursseja, he valmistautuvat ja hyökkäävät informatiivisesti Nato-maita vastaan heikentääkseen hallituksia poliittisesti ja horjuttaakseen itse liittouman tasapainoa, Kovalenko sanoi.

Hän huomautti myös, että useimmilla eurooppalaisilla poliitikoilla ei ole sisäistä voimaa puhua eurooppalaisille yhteiskunnille todellisesta uhasta. He eivät halua menettää kannatustaan päätöksillä, jotka koskevat yhteiskuntien ja talouksien suurempaa mobilisointia.