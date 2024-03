Ukrainan mukaan hyökkääjä kärsi tiistaina valtavia tappioita

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo lähes noin 1 250 venäläisen kaatuneen perjantaina. Näin ollen venäläisiä olisi kaatunut yhteensä noin 420 270 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022.

Pääesikunta kertoo myös tiistaina muun muassa peräti 21 tuhotusta panssarivaunusta, 40 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 56 muusta sotilasajoneuvosta ja 50 erilaisesta tykistöaseesta.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 6 678 panssarivaunua, 12 728 panssaroitua ajoneuvoa, 10 308 tykistöasetta, 13 479 muuta sotilasajoneuvoa, 1 008 raketinheitintä, 701 ilmatorjuntayksikköä ja 1 642 erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 347 kappaletta ja 325 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 7 921 ja risteilyohjuksia 1 918.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 26 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

