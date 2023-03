Ukrainan maakuntien luovuttaminen olisi vaarallinen ennakkotapaus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee ymmärtää aiemman suurvallan pyrkimyksenä kolonisoida uudelleen entistä alusmaataan, Syracusen yliopiston professori Brian Taylor ja apulaisprofessori Renée de Nevers kirjoittavat Journal of Democracy -lehdessä.

Heidän mukaansa kansainvälinen yhteisö asettaisi vaarallisen ennakkotapauksen, jos Ukraina painostettaisiin luovuttamaan lopulta useita maakuntia, joiden alueella Venäjän joukot ovat tehneet kansanmurhaan verrattavissa olevia sotarikoksia.

– Paluu tavanomaiseen kanssakäymiseen Venäjän kanssa Krimin miehittämisen jälkeen vuonna 2014 vain rohkaisi [presidentti Vladimir] Putinin laajempia haaveita alueliitoksista. Ukraina on oikeassa vaatiessaan, että sen alueellista koskemattomuutta pitää kunnioittaa. Pakolla tehtyjä aluevaltauksia ei pidä sallia 2000-luvulla, Nevers ja Taylor toteavat.

Venäjän itselleen vaatimat alueliitokset poikkeavat merkittävästi muista toisen maailmansodan jälkeen käydyistä konflikteista. Venäjä oli vahvistanut kunnioittavansa Ukrainan vuoden 1991 rajoja neljässä eri sopimuksessa. Vladimir Putin allekirjoitti niistä tuoreimman vuonna 2003. Hän sanoi vuonna 2008, että ”Venäjä on pitkään tunnustanut modernin Ukrainan rajat”, ja että ”Krim ei ole kiistanalaista aluetta”.

Brian Taylor ja Renée de Nevers vertaavat Ukrainan sotaa tilanteeseen, jossa Britannia ilmoittaisi vuosikymmeniä Irlannin vuonna 1922 toteutuneen itsenäisyyden jälkeen, ettei yhteisesti sovittuja rajoja enää tunnustettaisi ja yrittäisi tämän jälkeen uudelleenkolonisoida aluetta ja liittää siitä osia itseensä.

– Imperiumien loppu on usein sotkuisa prosessi. Niiden romahdus voi johtaa väkivaltaisiin konflikteihin, kuten Neuvostoliiton romahdusta seurannut taistelu Vuoristo-Karabahista Armenian ja Azerbaidzhanin välillä. Tämän brutaalin todellisuuden tunnustaminen ei tarkoita, että meidän olisi annettava aiempien imperiumien peruuttaa vuosikymmeniä sitten hyväksymiään raja- ja aluesopimuksia, tutkijat kirjoittavat.

Heidän mukaansa Kreml suuntaisi katseensa kohti uusia aluevalloituksia, jos Ukraina häviäisi meneillään olevan sodan. Pakotettu rauhansopimus murentaisi YK-pohjaisen järjestelmän ja uhkaisi kaikkien valtioiden suvereniteettia.

– Jos voimakkaampi valtio pystyisi vain muuttamaan mieltään nykyisistä rajoista ja sopimuksista, hyökkäämään ja pommittamaan naapureitaan ja ottamaan haltuunsa alueita väkivalloin, niin mikä estäisi muita toimimasta samoin tulevaisuudessa? Haluammeko siirtyä takaisin sotilaallisten valloitusten aikakauteen, Nevers ja Taylor kysyvät.

