Ukrainan laivasto tuhosi Venäjän sotilaskopterin

Ukraina tuhosi Venäjän arvokkaan sotilaskopterin Mustallamerellä. Ukrainan laivasto kertoo onnistuneensa ampumaan alas Venäjän asevoimien Ka-27-sotilaskopterin. Ka-27, Nato-kutsumanimeltään Helix, on sukellusveneentorjuntaan kehitetty kopteri, johon mahtuu kolmen hengen miehistö.

Ukrainan laivasto ei antanut asiasta mitään muita lisätietoja kuin sen, että kopterin tuhosi heidän miehistönsä heidän kalustollaan. Tiedossa ei siis ole käytettiinkö tuhoamiseen esimerkiksi meridroonia vai jotain muuta menetelmää. Myöskään venäläisen miehistön kohtalosta ei ole tietoa.

Vuoden 2025 alussa Ukraina onnistui pudottamaan meridrooneilla kaksi Venäjän sotilaskopteria. Isku tehtiin Magura V5 -meridroneilla. Tämä viisimetrinen alus pääsee lähes 80 kilometrin tuntinopeuteen ja sen operaatioetäisyys on jopa 800 kilometriä. Ainakin osa meridrooneista pystyvään varustamaan vähintään yhdellä R-73-ilmatorjuntaohjuksella. Kerta oli tiettävästi ensimmäinen, kun meridroonista ammutulla ohjuksella on onnistuttu pudottamaan helikopteri.

Yhteensä Venäjä on menettänyt Ukrainaan hyökättyään lukuisia taisteluhelikoptereita.