Ukrainan operaatiolla Venäjän Kurskin alueella on sotilaallisista tuloksista huolimatta jo tärkeitä ulkopoliittisia seurauksia, koska se osoittaa ukrainalaisten kyvyn taistella epäsymmetrisesti ja torpedoi ”rauhanprosessia”, sanoo diplomaatti, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Oleksandr Khara Ukrinformille.

Hän totesi, että Venäjän kanssa käydyillä rauhanneuvotteluilla ei ollut mahdollisuuksia vuosina 2022 tai 2024, sillä Vladimir Putinilla on selkeät kansanmurhatavoitteet Ukrainassa ja kansanmurha voidaan pysäyttää vain asein ja vastarinnan avulla, ei diplomatialla.

Khara totesi, että jopa Ukrainalle ystävällisten maiden turvallisuusasiantuntijat, jotka kommentoivat Venäjän joukkojen asteittaista etenemistä Ukrainassa, uskoivat, että ukrainalaiset eivät kykenisi vakaviin toimiin sodan voittamiseksi.

– Kursk-operaation alkamisen jälkeen on täysin selvää, että meillä on sellaisia kykyjä, että ihmiset ovat motivoituneita. Että tällä operaatiolla, riippumatta siitä, miten se päättyy sotilaallisesta näkökulmasta, on tärkeitä ulkopoliittisia seurauksia. Olemme osoittaneet, että voimme voittaa venäläiset ja taistella epäsymmetrisesti, Khara sanoo.

Hänen mukaansa Kurskin operaatio on torpedoinut niin sanotun rauhanprosessin.

– Olen iloinen tästä, koska, kuten näemme, Venäjä ei halua rauhaa. He haluavat rauhaa, joka tarkoittaa antautumistamme ja Ukrainan valtion tuhoamista. Toimintamme Kurskin suuntaan kyseenalaistaa itse asiassa diplomatian, Khara sanoo.

Asiantuntija ennusti, että diplomaattisen ratkaisu palaa asialistalle jonkin ajan kuluttua, koska se on osa eurooppalaista poliittista kulttuuria eli kompromissien etsiminen ja ongelmien ratkaiseminen diplomaattisesti, ei sotilaallisesti.

– Joka tapauksessa emme ole ratkaisseet sitä väärinkäsityksen ongelmaa, että Venäjän kanssa voidaan päästä johonkin sopimukseen. Se, muuttavatko kumppanimme kantaansa ja unohtavat diplomatian kokonaan ja yksinkertaisesti auttavat Ukrainaa, riippuu luultavasti tuloksista, mitä tapahtuu Kurskin alueella.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi vahvisti 12. elokuuta, että Ukrainan joukot suorittavat hyökkäysoperaatiota Kurskin alueella.

Presidentti puolestaan Volodymyr Zelenskyi ilmoitti 13. elokuuta, että 74 Kurskin alueen asutuskeskusta on Ukrainan asevoimien hallinnassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että Ukrainan hyökkäys Venäjän Kurskin alueelle ”luo todellisen ongelman” Putinille ja lisäsi, että Washington on jatkuvasti yhteydessä Kiovan kanssa.