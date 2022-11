Ukrainan komentaja: Emme voi vahvistaa tietoa vetäytymisestä

Venäjän joukkojen todennäköinen vetäytyminen Hersonista on seurausta Ukrainan asevoimien aktiivisista operaatioista, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi.

Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla. Venäjän Ukraina-joukkojen komentaja suositteli keskiviikkona vetäytymistä Dnepr-joen länsipuolelta.

– Ukrainan puolustusvoimat on tuhonnut vihollisen huoltoyhteydet ja häirinnyt komento- ja johtokeskuksia Hersonin suunnalla. Näin ollen Venäjän joukoille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin paeta, Valeri Zaluzhnyi sanoo Twitterissä.

– Toistaiseksi emme voi vahvistaa emmekä kiistää tietoa niin sanotusta venäläisten miehitysjoukkojen vetäytymisestä Hersonista. Jatkamme hyökkäysoperaatioita suunnitelmamme mukaisesti.

Significant efforts of our military are behind the so-called “goodwill gesture” of the enemy. Just as the enemy retreated from Kyiv and Kharkiv oblast, abandoned Zmiinyi (Snake) Island, the likely pullout from Kherson are the outcome of our active operations. #ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/A8RigBFq2U

