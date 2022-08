Ukrainan kerrotaan tuhonneen tukikohdan ja surmanneen 200 hyökkääjää

Ukrainalaiset surmasivat kymmenellä HIMARS-raketilla 200 venäläistä laskuvarjojääkäriä miehitetyn Luhanskin alueen Kadijivkassa (ent. Stahanov) aamuvarhaisella 26. elokuuta, kertoo Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai.

Haidain mukaan venäläisten tukikohta oli Donbas-hotellissa, joka on ollut venäläisjoukkojen käytössä jo vuodesta 2014 lähtien. Kuvernööri on myös julkaissut kuvia tuhotusta hotellista Telegram-tilillään.

Venäjän tietotoimisto Tass kertoo niin sanotun ”Luhanskin kansantasavallan” (LNR) vahvistaneen, että ukrainalaiset iskivät klo 4.30 aamulla Moskovan aikaan HIMARS-raketein Kadijivkassa. LNR:n mukaan iskujen tuhot ja tappioluvat ovat vielä ”täsmennettäviä”.

LNR:n julkaisemalla videolla näkyy rakettien kraattereita ja hotellin raunioita.

