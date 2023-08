Ukrainan kerrotaan tehneen läpimurron – Pekka Toveri: Tästä menestys riippuu

Ukrainan asevoimien komentaja kenraali Valeri Zaluzhnyi on kertonut Yhdysvaltain viranomaisille joukkojensa olevan läpimurron kynnyksellä, kuten Verkkouutiset kertoi tässä. Strategiasta kerrotaan vallinneen erimielisyyttä, ja Yhdysvallat on tietojen mukaan kehottanut Ukrainaa keskittämään joukkojaan Tokmakin kaupungin pohjoispuolelle Zaporizhzhjan alueella ja työntymään Venäjän puolustuslinjan läpi.

Torstain ja perjantain välisenä yönä tihkuikin raportteja, joiden mukaan Ukraina olisi saavuttamassa menestystä Tokmakin rintamalla. Venäjän puolustuslinjan kerrotaan katkenneen kahdelta rintaman sektorilta.

Alueella käydään taisteluita Novoprokopovkan ja Novopokrovkan kylissä. Aiemmin joukot vapauttivat Ukrinformin mukaan samalla suunnalla Robotynen kylän.

Ukrainan kerrotaan etenevän alueella edelleen kohti etelää. Venäläisten Telegram-kanavien kerrotaan varoittavan joukkoja täydentämään saapuvasta sadan panssariajoneuvon kolonnasta.

– Saa nähdä onko tämä todella ensimmäisen puolustuslinjan läpimurto. Toinen puolustuslinja todennäköisesti heikommin miehitetty ja miinoitettu, kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kirjoittaa.

Hänen mukaansa mahdollisen läpimurron menestys riippuu kolmesta tekijästä.

– Onko Ukrainalla riittävästi joukkoja murron hyödyntämiseen, ilmatorjuntaa ja onko Venäjän reservit tosiaan lopussa, kenraali-kansanedustaja listaa.

Miehitetyssä Tokmakissa raportoitiin eilen torstaina myös räjähdys, joka tallentui videoille. Sotaa seuraavien Telegram-kanavien tietojen mukaan kyseessä oli Ukrainan ohjusisku Venäjän komentoasemaan.

Russian telegram channels posted this video today & warned that one of their drones with a FLIR camera had seen a large Ukrainian column of 100 armored vehicles passing by Orikhiv to reinforce the offensive.

Tonight, reports of a major push toward Tokmak! pic.twitter.com/VilK3URx7Y

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 24, 2023