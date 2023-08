Ukrainan kerrotaan edenneen merkittävästi – tämä on rintaman tilanne

Ukrainalaisjoukot ovat jatkaneet vastahyökkäyksiä ja edenneet merkittävästi läntisen Zaporizzjan alueella, arvioi Institute for the Study of War (ISW) viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

ISW:n tietojen mukaan ukrainalaisjoukot ovat saavuttaneet Robotynen kaupungin laidan läntisellä Zaporizzjan alueella. Ukraina on tehnyt säännöllisiä maahyökkäyksiä kaupunkia kohti jo viikkojen ajan tarkoituksenaan heikentää aluetta miehittävän Venäjän puolustusta. Ukrainalaisjoukkojen kyky saavuttaa Robotynen laitakaupunki on merkittävä tapahtuma. Venäläisjoukot ovat ISW:n tietojen mukaan käyttäneet merkittävästi aikaa ja resursseja alueen puolustamiseen.

Ukrainan vastahyökkäykset ja eteneminen vaikuttavat pakottavan Venäjän uudelleensijoittamaan joukkojaan läntisen Zaporizzjan alueella. Tämä merkitsee sitä, että Ukrainan eteneminen alueella voi heikentää merkittävästi Venäjän puolustusta.

Ukrainian #counteroffensive operations appear to be forcing the Russian military to laterally redeploy Russian forces defending in western #Zaporizhia Oblast, indicating that the Ukrainian effort there may be significantly degrading Russian defenses.🧵https://t.co/Fyqk5AZ67V https://t.co/LZJaN3L009 pic.twitter.com/OJxturc1ic

