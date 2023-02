Ukrainan kenraali: Iskemme rajan yli, jos Venäjä hyökkää pohjoisesta

Ukrainan asevoimien ylipäällikön neuvonantaja, kenraali Viktor Nazarov vakuuttaa maan olevan valmis mahdolliseen Kremlin yllätyshyökkäykseen rintaman pohjoisosissa.

Asiantuntijat ovat esittäneet vuodenvaihteen jälkeen vaihtelevia arvioita siitä, voisivatko Venäjän joukot yrittää uutta hyökkäystä esimerkiksi Valko-Venäjän alueelta kohti Ukrainan länsiosia tai Kiovaa. Harkovan alueella tarkoituksena voisi olla sitoa reservejä ja viedä huomiota Venäjän todelliselta hyökkäykseltä Donbasin alueella.

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että väitetyn uuden suurhyökkäyksen sijasta venäläisjoukot ovat lähinnä kiihdyttäneet aiempia operaatioitaan Donetskin ja Luhanskin alueilla. Tämän lisäksi taisteluita on käyty muun muassa Kupjanskin ja Kreminnan suunnalla.

Ukrainan joukot ovat valmiustilassa koko pitkällä rintamalinjalla, sillä Venäjän tykistötuli on kiihtynyt viime viikkoina myös pohjoisilla raja-alueilla. New York Timesin mukaan iskuissa on käytetty palopommeja, jotka räjähtävät ilmassa ja pudottavat alas fosforia ja muita kemikaaleja. Sabotaasiryhmien kerrotaan soluttautuneen rajan yli ja asettaneen miinoja lähialueelle.

Viktor Nazarovin mukaan Ukraina vastaisi hyökkäykseen tykistöllä ja maahyökkäyksillä, joilla häirittäisiin venäläisjoukkojen huoltolinjoja. Ammusvarastoja ja komentopisteitä voitaisiin tuhota täsmäaseilla. Nazarov arvioi, että tällaisessa tilanteessa taisteluja käytäisiin 50 kilometriä Venäjän rajojen sisäpuolella.

– Se tarkoittaa, että sotaa käytäisiin Venäjän alueella. Emme pelkää ylittää tätä rajaa. He pelkäävät, sillä tämä vaikuttaisi alueella asuvaan väestöön. Tästä syntyisi mielikuva, että tilanne ei ole hallinnassa, ja että sota olisi saapunut heidänkin kotiinsa, kenraali sanoo.