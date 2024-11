Ukrainan kaupunkeja miehitetään uudella taktiikalla

Kun Ukrainan maavoimien kenraalimajuri Dmitry Marchenko ilmoitti ukrainalaispoliitikko Boryslav Berezan YouTube-kanavalla 27. lokakuuta 2024 Ukrainan rintaman romahtaneen Donetskin alueella, uutinen levisi kulovalkean tavoin, ensin venäläisten propagandistien välityksellä ja Z-kanavilla ja sitten ukrainalaisten poliitikkojen ja sotakirjeenvaihtajien kautta. Mitä Donetskin alueella tosiasiassa tapahtuu?

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti 29. lokakuuta Selidovon valtauksesta. Kaupungilla on merkitystä, koska se on vain 15 kilometrin päässä Pokrovskista, joka on Itä-Ukrainan puolustuksen logistiikan solmukohta, jolle ei ole tiettävästi kehitetty mitään korvaavaa paikkaa. Ukraina pystyi pitämään Selidovon pitkään, kunnes Venäjän joukot vähitellen katkaisivat sen huoltoreitit. Saarroksiin jäämistä välttääkseen ukrainalaisjoukot perääntyivät kaupungista, jonka jälkeen miehittäjä valtasi sen nopeasti.

Selidovo ei ollut ensimmäinen kaupunki, jonka venäläiset valtasivat uudella taktiikalla. Myöskään Ugledariin ei hyökätty suoraan päätä pahkaa, vaan saarrostamalla.

Ukrainan asevoimien yleisesikunnan strategisen viestinnän osaston entinen päällikkö eversti Yevgeny Sasko kutsuu taktiikkaa BBC:n haastattelussa nimellä ”jauhavat leuat”. Venäjä muodostaa kaupunkien pohjois- ja eteläpuolelle voimakkaat osastot – kuin leuat, jotka vähitellen ”jauhavat” puolustuksen kaupungin ympäriltä ja johtavat sen miehittämiseen. Sama skenaario saattaa olla käynnissä Kurakhovon alueella, jos venäläisjoukot pääsevät katkaisemaan sen valtatieyhteyden joko kaupungin länsi- tai pohjoispuolelta.

Tilanne Pokrovskin alueella ei suosi ukrainan puolustusvoimia, joka on toistaiseksi onnistunut estämään Venäjää katkaisemasta tärkeää valtatietä Pokrovskin ja Konstantinovkan välillä. Mutta Selidovon menettämisen jälkeen venäläisillä voi olla mahdollisuus ohittaa Pokrovsk eteläpuolelta joki- ja rautatielinjaa myöten. Ukraina linnoittaa Pokrovskia parhaillaan ja paikallinen sotilasjohto on jo varoittanut, että kaupunkiin ja sieltä pois pääseminen voivat olla rajoitettua. Venäläiset ovat tuhonneet jo 80 prosenttia Pokrovskin infrastruktuurista, mutta siellä on edelleen 12 000 asukasta.

Lokakuussa Venäjä on saksalaislehti Weltin mukaan miehittänyt yli 470 neliökilometriä Ukrainan aluetta, mikä on ennätys sitten hyökkäyssodan alun. Tilannetta ei silti voida pitää rintaman romahduksena.

Israelilaisen sotilasasiantuntija David Gendelmanin mukaan voidaan puhua ainoastaan Ukrainan joukkojen vetäytymisestä vihollisen merkittävän mies- ja ilmaylivoiman takia. Tässä sodassa rintama on hänen mukaansa romahtanut vain kerran, ja se tapahtui venäläisten puolella syksyllä 2022 Harkovan alueella.

Ukrainan puolustusvoimia vaivaa tällä hetkellä miesvoiman puute, mikä vaikeuttaa toimintaa, koska puolustavat joukot väsyvät. Ukrainalla kerrotaan olevan reservejä, mutta niiden koulutus on kesken ja niitä halutaan myös säästää kevättalven vastahyökkäykseen. Niitä ei haluta käyttää, koska se vaikuttaisi puolustusvoimien tuleviin suunnitelmiin. Venäjän hitaasti edenneen hyökkäyksen toivotaan hiipuvan marraskuun alkupuolella huonon sään takia.