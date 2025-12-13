Ukrainan iskut toimivat – Venäjän talous paineen alla

Ukrainan iskuilla Venäjän öljyteollisuuteen on vaikutusta, sanoo tutkija Emil Wannheden Ruotsin kokonais­maan­puolustuksen tutkimuslaitos FOI:sta. Venäjän öljytulot ovat laskeneet tänä vuonna, hän toteaa Dagens Nyheterille, ja tällä voi olla hyökkääjän taloudelle kauaskantoisia vaikutuksia.

Ukraina on iskenyt drooneilla muun muassa Venäjän varjolaivaston tankkereihin. Marraskuussa kaksi tankkeria vaurioitui Mustallamerellä Ukrainan turvallisuuspalvelun ja laivaston yhteisoperaatiossa.

Ukrainan iskujen lisäksi myös lännen pakotteet ovat alkaneet purra, Wannheden sanoo, mutta Yhdysvaltojen syksyllä venäläisille öljy-yhtiöille asettamien pakotteiden vaikutusta on hänestä liian aikaista arvioida.

Venäjän talous on tutkijan mukaan nyt monella tapaa ”suuren paineen alla”. Laskevien öljytulojen budjettiin jättämää aukkoa on vaikea paikata, ja samaan aikaan inflaatio ja korkojen nousu kurittavat kotitalouksia ja yrityksiä.

– Öljyn hintaa ei kukaan pysty ennustamaan. Mutta on havaittu, että suorin tapa kohdistaa Venäjän valtiontalouteen painetta on rajoittamalla heidän öljyvientiään tai yrittämällä laskea venäläisen öljyn hintaa, Wannheden toteaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Venäjä seisoo suuremman talouskriisin kynnyksellä tai että maa olisi antamassa periksi tavoitteistaan Ukrainassa, hän korostaa.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola on arvioinut, että Venäjän öljynjalostustuotanto supistuminen kymmenellä prosentilla voisi johtaa koko bruttokansantuotteen supistumiseen lähes prosentilla lyhyellä aikavälillä.