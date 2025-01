Ukrainan isku: Engelsin taivaanranta loimuaa nyt jo viidettä päivää

Venäjän Saratovissa sijaitsevan Engelsin lentotukikohdan öljy- tai polttoainevarasto roihuaa nyt viidettä päivää. Asiasta kertoo sotaa seuraava Noel Reports -tili X- viestipalvelussa.

Ukraina teki varastoon onnistuneen lennokki-iskun keskiviikon vastaisena yönä, minkä johdosta tukikohdan varasto syttyi palamaan.

Perjantaina kuvernööri arvioi öljyn palamisprosessin jatkuvan vielä arviolta kaksi päivää. Toistaiseksi palohenkilöstö ei ole onnistunut taltuttamaan paloa.

Kyseessä oleva polttoainevarasto kuuluu Venäjän valtion varmuusvarastoista vastaavalle Rosrezerville. Satelliittikuvien perusteella Engelsissa on useampi polttoainevarasto. Varsinainen Engelsin tukikohta polttoainevarastoineen sijaitsee Saratovin kaupungista viitisen kilometriä itään.

Engelsin tukikohta on tärkeä Venäjän armeijalle, koska sieltä käsin toteutetaan ohjusiskuja Ukrainaan. Engels on myös Venäjän raskaimpien pommikoneiden päätukikohta.

Noel Reports -tilin jakama video on katsottavissa alla olevassa upotuksessa. Etäämmältä kuvatusta videosta näkee kuinka palo roihuaa rajuna ja voimakkaana.

The oil depot near Engels air base is burning for a fifth consecutive day. Firemen are still unable to contain the fire. pic.twitter.com/KJ7qyGVKWo

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2025