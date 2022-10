Näin Ukrainan ilmapuolustus tuhoaa hyökkääjän risteilyohjuksen

Ukrainan ilmapuolustuksen on arvioitu tuhonneen sodan aikana suuren määrän Venäjän ohjuksia.

Sosiaalisessa mediassa leviää uusia video, jossa venäläinen risteilyohjus kiitää ilmassa Zaporižžjan kaupungin yläpuolella. Kohteeseen se ei ikinä iske, koska ilmapuolustus onnistuu sieppaamaan ja räjäyttämään ohjuksen ilmassa.

Ohjuksen arvioidaan olleen matkalla Kiovaan lämpövoimalaan.

Vastaavista onnistuneista ohjusten tuhoamisista on uutisoitu aiemminkin. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, kuinka Ukrainan ilmapuolustus räjäytti viime hetkellä voimalaan iskeytymässä olleen risteilyohjuksen.

Clearer video of a Russian cruise missile being intercepted and destroyed by Ukrainian air defenses over the city of Zaporizhzhya. pic.twitter.com/J4cqzp81nB

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 21, 2022