Venäjän risteilyohjus räjäytetään videolla taivaalta viime hetkellä

Venäjä on jatkanut iskujaan voimalaitoksiin Ukrainassa. Sosiaalisessa mediassa kiertää alta löytyvä rankka video tällä viikolla tulituksen kohteena olleesta CHP-6-voimalasta Kiovassa.

Videolla näkyy aiempien osumien jäljiltä voimalaitokselta nousevaa sakeaa savua. Seuraavaksi voimalaa lähestyy jälleen yksi venäläinen risteilyohjus. Ukrainan ilmatorjunta osuu kuitenkin ohjukseen viime hetkellä, ja se räjähtää tulipalloksi taivaalla ennen osumaa voimalaan.

Videon jakaneen Foreing Policy Research Institute -ajatushautomon vanhemman tutkijan, sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan kyseessä oli ilmasta ammuttava Kh-101-ohjus. Venäjä on käyttänyt niitä runsaasti iskuissaan Ukrainaan. Ohjuksia laukaistaan strategisista Tu-160- ja Tu-95-pommikoneista.

Video of yesterday's (Oct. 18) attack on #Kyiv's #TETs-6 heat power plant on the northeast edge of the city. It looks like at least one inbound Russian cruise #missile was shot down as it was about to strike the plant, which had suffered an earlier hit. pic.twitter.com/WuOJqq3a4T

