Ukrainan ilmahälytykset näkyvät Helsingissä

Suomen Unicef tuo Ukrainan ilmahälytykset reaaliajassa Helsingin ulkomainosnäytöille.

Kampanjassa näyttöjä ohjaava teknologia lukee ilmahälytysdataa ja ilmoittaa heti näytöillä, kun Ukrainassa käynnistyy ilmahälytys. Kampanjalla halutaan muistuttaa, että Ukrainassa lapset tarvitsevat yhä tukeamme.

– Suomalaiset ovat lahjoittaneet Ukrainan tukemiseen ennätyksellisesti, mutta sodan pitkittyessä lahjoitusinto on hiipunut, vaikka pommitukset ovat monin paikoin vain kiihtyneet. Lapsia kuolee ja haavoittuu jatkuvasti, he ovat traumatisoituneita ja uupuneita, sanoo Suomen Unicefin markkinointi- ja viestintäjohtaja Laura Helaniemi tiedotteessa.

– Unicef tarjoaa lapsille suojelua, mielenterveyspalveluita ja psykososiaalista tukea. Tuemme turvallista koulunkäyntiä ja päiväkoteja rakentamalla pommisuojia. Sotavuodet ovat aiheuttaneet myös oppimisvajeen, jolla voi olla suuria vaikutuksia Ukrainan tulevaisuuteen, hän jatkaa.

Käytettävä hälytysdata huomioi Ukrainan kuuden väkiluvultaan suurimman kaupungin ilmahälytykset. Data on peräisin Ukrainan virallisesta Air Alarm -sovelluksesta.

Hälytyksiä arvioidaan tulevan noin parikymmentä vuorokaudessa.

Ilmahälytyksen käynnistyessä ulkomainosnäytöillä näkyy välittömästi viesti, jossa kerrotaan, että Ukrainassa on käynnissä ilmahälytys. Näytöillä näkyy myös MobilePay-numero, johon voi halutessaan lahjoittaa rahaa Ukrainan lasten auttamiseksi.

Kampanjassa ovat mukana ilman korvausta lähes kaikki Suomen suuret ulkomainostoimijat, eli Bauer Media Outdoor, JCDecaux Finland, Mediateko, Ocean Outdoor ja Outshine. Kampanja käynnistyy tänään ja kestää viikon.

Yli kaksi miljoonaa tuhoutunutta kotia

Ukrainassa jo yli kaksi miljoonaa kotia on tuhoutunut ja perheet ovat joutuneet pakenemaan. Kotien lisäksi kouluja, sairaaloita, päiväkoteja ja lämmitysjärjestelmiä on raunioina. Sotavuodet ovat myös jättäneet valtavan aukon lasten koulutukseen ja nostaneet lapsiperheköyhyyden hälyttävälle tasolle.

Unicefin ja lahjoittajien tuella vuosien 2024 ja 2025 aikana lähes 5,8 miljoonaa ukrainalaista on saanut puhdasta vettä ja yli viisi miljoonaa lasta ja naista on saanut terveydenhuoltopalveluita. Lisäksi lähes kolme miljoonaa ihmistä on saanut mielenterveystukea sodan keskellä ja yli 1,45 miljoonaa lasta on päässyt koulutuksen pariin.