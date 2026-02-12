Ukrainan hirveä yö: Ballistisia ohjuksia satoi taivaalta

Venäjä iski ympäri Ukrainaa yöllä sekä drooneilla että ballistisilla ohjuksilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä hyökkäsi yön aikana yhteensä 219 hyökkäyslennokilla, 24 ballistisella ohjuksella ja yhdellä risteilyohjuksella. Lennokeista 197 saatiin torjuttua, ballistisista ohjuksista 15. Myös yksittäinen risteilyohjus torjuttiin.

Kiovan pormestarin Vitali Klytškon mukaan edellinen massiivinen hyökkäys Kiovaan keskiviikon vastaisena yönä jätti lähes 2 600 rakennusta vaille lämmitystä Venäjän iskettyä kriittiseen infrastruktuuriin. Lisäksi runsas tuhat kerrostaloa on vailla lämmitystä Dniprovskin ja Darnytskin esikaupunkialueilla. Yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan sähköt ovat poikki Kiovan seudulla yhteensä 107 000 perheeltä.

Kiovassa aamulla kahden ihmisen tiedettiin loukkaantuneen. Heistä toinen loukkaantui vakavasti.

Dnipropetrovskin seudulla Pavlohradissa ja Dniprossa loukkaantui ainakin neljä ihmistä. Heidän joukossaan ovat 4-vuotias pikkutyttö ja alle kuukauden ikäinen poikavauva.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lapset ovat kipeä paikka. Myöhään tiistaina Venäjän räjähdelennokki osui asuintaloon Bohuduhivissa Harkovan alueella. Iskussa kuoli perheen sotaveteraani-isä ja kolme alle kouluikäistä lasta. Perheen raskaana oleva äiti selvisi, mutta on sairaalahoidossa.

Keskiviikkona Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov yritti väittää, ettei Venäjä ole koskaan edes saanut Yhdysvaltain ja Ukrainan laatimaa 20-kohtaista rauhansuunnitelmaa. Aiempien mediatietojen mukaan suunnitelma on kuitenkin esitelty presidentti vladimir putinille tammikuun alkupuolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi myöhään keskiviikkoiltana viestipalvelu X:ssa, että Ukraina ei ole kuullut Venäjältä mitään Ukrainan ehdottaman tulitaukosuunnitelman suhteen. Tulitauko lopettaisi energiainfrastruktuuriin kohdistuvat iskut.

Kuluva talvi on yksi ankarimmista Ukrainassa moneen vuoteen. Kiovassa helmikuun alussa yölämpötilat ovat monesti painuneet 15 pakkasasteeseen.

Overnight, Russia launched another massive attack with ballistic missiles and drones on Kyiv, Odesa, Dnipro and other cities. I was jolted from my sleep here in Ukraine's capital from a series of explosions. This morning I found the heating in my building knocked out again. The… — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 12, 2026