Ukrainan hallinto on kriisissä – tästä korruptioskandaalissa on kyse

Ukrainaa ravistelevan korruptioskandaalin keskiössä on Tymur Minditš, joka pakeni maasta luksustaksilla rajan yli Puolaan aamuyöllä 10. marraskuuta vain muutama tunti ennen korruptioviranomaisten aloittamia pidätysratsioita. Minditšin kerrotaan paenneen lopulta Israeliin, jonka kansalainen hän myös on.

Korruptiosyndikaatti kavalsi Ukrainan valtion atomienergiayhtiöltä Energoatom yhteensä noin 100 miljoonaa dollaria, joka kerättiin ottamalla lahjuksina 10–15 prosentin osuus korjaus- ja huoltohankkeista.

Kvartal-toimijat yhdistyvät vanhaan venäläisjohtoiseen korruptioon

Alkujaan elokuvatuottaja Minditš on yksi Kvartal 95- tuotantoyhtiön omistajista. Ukrainaa vuodesta 2019 lähtien johtanut Kansan palvelija- puolue perustuu samannimiseen Kvartal 95:n huippusuosittuun komediasarjaan, jota hänen ystävänsä Volodymyr Zelenskyi tähditti. Kvartal 95 taas kehittyi poliittiseksi projektiksi ja puolueeksi hieman ennen vuoden 2019 presidentinvaaleja, joissa Zelenskyi valittiin.

Zelenskyin aloitettua Ukrainan presidenttinä, hän nimitti Kvartal 95:n tekijänoikeusjuristina ystävänsä Andri Jermakin sen johtoon. Sittemmin Jermak keskitti, erityisesti täysimittaisen sodan vuosina, valtaa itselleen ja johtamalleen presidentinkanslialle, jonka henkilökunnassa on ollut paljon Kvartal-toimijoita.

Vaikka Jermakia ei epäillä nykyisessä korruptioskandaalissa, häntä pidetään vanhoihin tuttava- ja ystävyyssuhteisiin sekä Kvartal 95-taustaan perustuvan Zelenskyin hallinnon luojana. Jermak on kerännyt paljon vihamiehiä ja Ukrajinska Pravdan mukaan hänen erottamistaan kaavaillaan tai ainakin suositellaan nyt eri tahoilta Ukrainan johtavissa piireissä.

Minditš alkoi kiinnostua valtansa ja omaisuutensa kartuttamisesta Ukrainan eri tuotantoaloilla. Tämä tarkoitti myös sekaantumista aiempiin vanhoihin korruptioryhmittymiin.

Kuten The Economist kirjoittaa, Minditš-skandaalin juuret näyttävät sijoittuvan kauemmaksi aikaan ennen Zelenskyin presidenttiyttä eli ennen vuotta 2019. Energoatomin sopimuksista 10-15 prosentin lahjusosuudet keräsi Ukrainan korruptionvastaisen viraston NABU:n mukaan Ihor Myronjuk, joka on entisen ukrainalaisen kansanedustajan, nykyisen venäläisen senaattorin Andrei Derkatšin avustaja.

Derkatš johti Energoatomia vuosituhannen alussa ennen pakoaan Venäjälle vuonna 2022. Näitä yhteyksiä hyödyntämällä Myronjuk onnistui keräämään lahjuksia Energoatomin kumppaneilta vailla minkäänlaista virallista asemaa. Hän myös pesi nämä rahat Derkatšin toimiston kautta. NABUn mukaan osa varastetuista miljoonista näyttää päätyneen Kiovan alueen huviloiden ja Minditšin kultaisen vessanpöntön lisäksi Moskovaan.

Erityisen kyynisen korruptiovyyhdistä tekee, että siihen osallistuvat ansaitsivat lahjuksia huolto- ja korjaussopimuksista, joita tehtiin Venäjän Ukrainan energiasektoriin tekemien ilmaiskujen takia. Samalla venäläisten aiheuttamien tuhojen korjauksista kerätyistä lahjuksista osa siirrettiin Moskovaan.

Skandaali vaarantaa koko Ukrainan vakauden

Presidentinkanslia ajoi keväällä lain, joka vei Ukrainan korruptioviranomaiselta NABUlta riippumattomuuden. Ukrainan kansalaisyhteiskunnan aktiivisen reaktion ja mielenosoitusten jälkeen Zelenskyi kuitenkin laati nopeasti uuden lakiesityksen, joka palautti NABU:n riippumattomuuden.

– Jos Zelenskyi olisi tiennyt nykyisten rikosten laajuuden, hän ei olisi koskaan peruuttanut lakia heinäkuussa, sanoo eräs NABUa lähellä oleva lähde The Economistille.

Vaikka mikään ei ainakaan tässä vaiheessa viittaa Zelenskyin tienneen korruptioskandaalista, hänen entisten ystäviensä ja lähipiirinsä sekaantuminen siihen huojuttaa koko järjestelmää. Riskinä on, että se vaarantaa koko Ukrainan itsenäisyyden, jos kyynisyys lisääntyy rintamajoukkojen ja kotirintaman parissa.

R. Politikin Ukraina-analyytikko Balazs Jarabik kuvaileekin Minditš-skandaalia sodan ajan Ukrainan pahimmaksi sisäpoliittiseksi kriisiksi, joka asettaa vaakalaudalle Zelenskyin tulevaisuuden lisäksi koko maan vakauden.

– [P]residentti Zelenskyi’ä kohtaa suurin vaara sitten suurhyökkäyksen: kyseessä on huonontuvan rintamatilanteen, paisuvan budjettivajeen, pahenevan hallinnon sisäisen valtataistelun ja korruptiotutkinnan aiheuttaman poliittisen shokin aiheuttama perättäinen monikriisi, kirjoittaa Jarabik viestipalvelu X:ssä.

Mahdollista on, että paljastukset leviävät vielä muillekin Ukrainan hallinnon sektoreille.

– Panokset ovat kovemmat kuin pelkissä energiasektorin kuluissa. Zelenskyin luottokumppani Minditš on yritystensä kautta sekaantunut lennokkeihin, ohjuksiin, linnoituksiin jne. Vuotojen ”jatko-osa”Ukra saattaa osua suoraan puolustusministeriöön, millä olisi vaikutuksia moraaliin.

Samalla skandaali on esimerkki siitä, kuinka täysimittaista sotaa edeltävät korruptiorakenteet ovat jatkaneet eloaan myös sodan aikana.

– Kriisi paljastaa Ukrainan sota-ajan poliittisen talouden paradoksin: korruptionvastaisuus on edelleen keskeisin uudistuskertomus, mutta korruptiosta itsestään ollut valtiota koossa pitävä voima täysimittaisen sodan olosuhteissa.

Jarabik arvioi, että länsimaat jatkavat tukeaan Zelenskyille, ”joka de-eskaloi hallitulla uudelleenjärjestelyllä suoran vastakkainasettelun sijaan”.

– Tuloksena on heikentynyt, mutta edelleen pystyssä oleva Zelenskyi, minkä sekä ulkomaisten että kotimaiset päätöksentekijät hiljaisesti hyväksyvät.

