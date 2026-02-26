Ukrainan Flamingo-isku osui Venäjän ohjusaseen sydämeen

Ukrainan isku Venäjän tärkeään ohjustehtaaseen Votkinskissa oli asiantuntijan mukaan ainutlaatuinen onnistuminen. Noin 1400 kilometrin syvyyteen tehty isku on ohjuksiin erikoistuneen tutkija Fabian Hoffmannin mukaan ensimmäinen kerta, kun Ukraina on onnistunut iskemään suoraan erääseen Venäjän raskaan ohjusteollisuuden keskeisimmistä kohteista.

Verkkouutiset on kertonut Flamingo-ohjuksilla tehdystä iskusta

Votkinskin tehtaalla valmistettiin Venäjän tärkeimpiä pitkän kantaman ohjuksia ja niiden komponentteja.

Hoffmann huomauttaa Substackin artikkelissaan, ettei hyökkäyksen aiheuttamista vahingoista ole vielä tarkkaa tietoa. Joissain lähteissä on väitetty, että isku saattoi jopa pysäyttää joidenkin ohjusten tuotannon puoleksi vuodeksi. Tätä asiantuntija arvioi kuitenkin liian optimistiseksi tulkinnaksi.

Vakavaa vahinkoa isku näyttää joka tapauksessa aiheuttaneen.

Tähän mennessä julki tulleiden satelliittikuvien perusteella ainakin yksi Flamingo-ohjus osui tehtaan konepajarakennukseen numero 19. Hallin katossa näkyy kuvissa valtava reikä. Rajatutkin vahingot täällä voisivat Hoffmannin mukaan ainakin hidastaa useita tuotantolinjoja pitkäksikin aikaa.

Tutkija muistuttaa, että ohjusten tuotantoketjun hidastuminen on pitkälti kiinni siitä, paljonko Venäjällä on ollut varastossa aiemmin tuotettuja komponentteja ja materiaaleja, löytyykö menetetyille kyvyille ja tavaralle korvaavia toimittajia ja kuinka nopeasti tuhoutuneita koneita saadaan korvattua.

Fabian Hoffman arvioi lisäksi, että Venäjä joutuu turvautumaan laitteiden korvaamisessa ulkopuolisiin tavarantoimittajiin.

– Isku on loistava ensimmäinen askel, mutta lisää tällaisia tarvitaan, hän toteaa X:n ketjussaan.

– Hyvä uutinen on se, että Venäjän teollisuus on yhä erittäin keskittynyttä ja sen ilmapuolustus on kärsinyt pahasti. Tämä luo heikkouksia, joita voidaan hyödyntää, Hoffmann jatkaa.

Hänen mukaansa Ukrainalla on todelliset mahdollisuudet aiheuttaa syväiskuilla pahaa vahinkoa Venäjän asetuotannolle.

– Euroopan on tehtävä kaikki mahdollinen Ukrainan syväiskujen mahdollistamiseksi.

Ukraina on pyrkinyt iskemään systemaattisesti Venäjän pitkän kantaman aseiden tuotantoa vastaan. Syväiskuja on aiemmin kohdistettu esimerkiksi lennokkituotannon keskukseen Jelabugassa.

Verkkouutiset on kertonut ukrainalaisvalmisteisesta Flamingo-ohjuksesta ja sen ominaisuuksista