Ukrainan ex-komentajalta harvinainen ”varoituslaukaus” Volodymyr Zelenskyille

Ukrainan asevoimien ex-komentajan, maan nykyisen Britannian-suurlähettilään Valeri Zaluzhnyin kirjoitus englantilaisessa Telegraph-lehdessä on herättänyt huomiota Ukraina-tarkkailijoiden keskuudessa. Kirjoituksessa Zaluzhnyi paitsi peräänkuuluttaa poliittisia uudistuksia sodan päätyttyä, myös kritisoi Ukrainan asevoimien alasajoa Venäjän hyökkäystä edeltävinä vuosina.

Zaluzhnyi nimitettiin Ukrainan asevoimien komentajaksi vuonna 2021. Siinä missä Venäjä tuolloin kasvatti puolustusmenojaan, teki Ukraina ex-komentajansa mukaan juuri ”päinvastoin”. Kun Venäjä helmikuussa 2022 hyökkäsi, kärsi Ukrainan armeija siten pulaa lähes kaikesta, Zaluzhnyi tilittää.

The Wall Street Journalin ulkomaantoimittaja Yaroslav Trofimov näkee ex-komentajan arvostelevan rivien välissä harvinaisella tavalla presidentti Volodymyr Zelenskyitä. Kyse on Ukrainan sotaa seuranneen toimittajan mielestä jopa ”varoituslaukauksesta”. Zaluzhnyi kuvailee Ukrainan olleen huonosti varautunut Venäjän hyökkäykseen, ja tämän käsityksen jakaa Trofimovin mukaan hiljaa moni muukin ukrainalainen.

– Hän sanoo että Ukraina ei ollut varautunut hyökkäykseen (menettäen valtavasti alueita sodan ensimmäisten viikkojen aikana, joista suuri osa on yhä Venäjän hallussa), koska Zelenskyi ei panostanut riittävästi puolustusvalmiuteen, Trofimov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyi erotti Zaluzhnyin komentajan paikalta helmikuussa 2024. Hän on toiminut suurlähettiläänä Lontoossa saman vuoden kesästä lähtien. Ex-komentaja on ajoittain mainittu potentiaalisena presidenttiehdokkaana Ukrainassa.