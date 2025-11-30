Ukraina ei voi rakentaa tulevaisuutta ilman turvatakuita, ex-komentaja sanoo

Tilapäinenkin rauha antaa Ukrainalle mahdollisuuden uudistua poliittisesti ja taloudellisesti, mutta tätä ei saavuteta ilman uskottavia turvatakuita. Näin kirjoittaa Ukrainan asevoimien entinen komentaja, maansa nykyinen Britannian-suurlähettiläs Valerij Zaluzhnyi Telegraphin kirjoituksessaan.

Vaikka Ukraina tavoitteleekin kohta neljä vuotta kestäneessä sodassa ”täydellistä voittoa”, on Ukrainan oltava valmis myös muihin rauhanratkaisuihin, ex-komentaja kirjoittaa. Tämä on hänestä kuitenkin mahdotonta ilman turvatakuita.

– Turvatakuut voisivat tarkoittaa muun muassa Ukrainan Nato-jäsenyyttä, ydinaseiden sijoittamista Ukrainan alueelle tai suurta, Venäjän uhkaan vastamaan kykenevää liittolaisten sotilasosastoa, Zaluzhnyi spekuloi.

– Tällä hetkellä tästä ei kuitenkaan ole mitään puhetta, joten sota tulee todennäköisesti jatkumaan. Ei pelkästään sotilaallisesti, vaan myös poliittisella ja taloudellisella rintamalla.

Selkeä käsitys tulevista eurooppalaisesta turvallisuusjärjestelyistä tarvitaan mahdollisen suursodan estämiseksi, nykyinen suurlähettiläs varoittaa.

Zaluzhnyi on aika ajoin mainittu presidentti Volodymyr Zelenskyin mahdollisena haastajana ja potentiaalisena presidenttiehdokkaana. Zelenskyi erotti Zaluzhnyin asevoimien komentajan tehtävästä helmikuussa 2024. Suurlähettilääksi hänet nimitettiin kesällä 2024.

Telegraphin kirjoituksessaan lähettiläs kirjoittaa paitsi poliittisen muutoksen ja uudistusten tarpeesta sodan päätyttyä, myös sotaa edeltävästä Ukrainan asevoimien alasajosta.

– Minusta tuli Ukrainan asevoimien komentaja elokuussa 2021. Vaikka armeija tuolloin oli muutostilassa ja kartutti taistelukokemustaan, paini se edelleen useiden ongelmien kanssa. Kreml kasvatti sotilasmenojaan vuosi toisensa jälkeen, investoi puolustusteollisuuteen ja osti lisää aseita ja kalustoa.

– Samaanaikaan Ukrainassa tehtiin päinvastoin. Vuonna 2021 armeija myönnettiin vielä vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Näin ollen armeijamme kärsi seuraavana vuonna pulaa kaikesta, ihmisistä aseisiin, kohdatessaan seuraavana vuonna täysimittaisen hyökkäyksen, Zaluzhnyi arvostelee.

Vuoden 2022 alussa Ukrainan pääesikunta oli ex-komentajan mukaan arvioinut Ukrainan tarvitsevan hyökkäyksen torjumiseksi kymmenien miljardien puntien edestä ohjuksia ja ammuksia, eikä näitä rahoja yksinkertaisesti ollut.