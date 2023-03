Ukrainan eversti: Jonain päivänä Venäjä kääntää katseensa Baltiaan

Viron yleisradio ERR on haastatellut Ukrainan Siverskin ensimmäisen panssariprikaatin komentajaa, eversti Leonid Hodaa. Hänen mukaansa Venäjä on muuttanut jatkuvasti taktiikkaansa sodan aikana.

– Aluksi he yrittivät tataari-mongolien tavoin murtautua läpi sadoilla tuhansilla joukoilla. Ei onnistunut. Sitten he päättivät murskata meidät sotatekniikalla – tankeilla, jalkaväen taisteluajoneuvoilla. Ei onnistunut. Nyt he toimivat pienissä taktisissa ryhmissä, johon kuuluu kaksi panssarivaunua ja kaksi-kolme jalkaväen taisteluajoneuvoa, joilla he yrittävät päästä mahdollisimman lähelle. Tämä tarkoittaa, että heillä on jo pulaa tekniikasta. Heillä on kuitenkin paljon ihmisresursseja, he eivät säästele ihmisiä, ukrainalaiseversti kertoo ERR:lle.

– Ja nyt heidän taktiikkansa on käyttää jalkaväkeä pienissä ryhmissä ilman tekniikkaa ja tykistötukea. Tämä on Wagner – kuinka paljon heitä jauhettiin? 50 000? 60 000? Se on biomassaa, joka ei pyydä rahaa, maksuja tai korvauksia. Katsotaan mitä he keksivät, kun biomassa loppuu, hän viittaa yksityisen venäläisen palkka-armeijan värväämiin vankeihin.

Venäjän puolustusministeriö aloittaa huhtikuussa uuden sotilaiden värväyskampanjan. Eversti Hodan mukaan tätä ei pidä vähätellä.

– Katsokaamme mobilisaatiota realistisesti. Entinen taksinkuljettaja meni armeijaan ja hän ei osannut tehdä siellä mitään. Hänelle annettiin konekivääri ja hänet lähetettiin rintamalle kuolemaan. Mutta jos tällaisia taksinkuljettajia on tuhat? Tuhannesta sata selviää taisteluista, ja kuukauden tai kahden kuluttua heistä tulee melko hyviä sotilaita, hän toteaa.

Everstin mukaan Venäjän väestöstä 30-40 miljoonaa ihmistä on teoriassa mahdollista lähettää rintamalle.

– Emme siis voi luottaa, että voittaisimme kaikki. Emme myöskään ole ikuisia tai terminaattoreita tai robotteja. Ihmiset väsyvät sekä henkisesti että fyysisesti. Käynnissä on sota, joka myös väsyttää meidät, Ukrainan asevoimat.

Leonid Hodan mukaan Venäjä aiheuttaa uhkan myös Baltian maille.

– Mielestäni on välttämätöntä valmistautua siihen tosiasiaan, että venäläiset eivät hylkää imperialistisia tavoitteitaan. Katsokaa historiaa – Venäjä ei ole koskaan luopunut valloitussuunnitelmistaan ja valloitushaluistaan. Se on aina sotinut ja sekaantunut muiden maiden elämään, eversti varoittaa.

– Jumala varjelkoon, että olisin väärässä. Luulen kuitenkin, että ennemmin tai myöhemmin se kääntää katseensa myös Baltian maihin. Luulen myös, että pian näemme Valko-Venäjän liittämisen Venäjään. Se on ajan kysymys, ehkä siihen menee kuusi kuukautta. Valmistaudutaan pahimpaan, pysytään yhdessä.

Ukrainalaiseversti kiittää Viroa ja Baltian maita tuesta.

– Toivon, että nyt koko maailma on nähnyt Venäjän todelliset kasvot ja mitä se todella on. Kaikki heidän suunnitelmansa ja valheensa on paljastettu. Toivon, että meitä auttavat maat ovat tässä yhtenäisiä.