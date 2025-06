Ukrainan erikoisjoukot rajussa taistelussa – ”Julmin, jossa olen ollut”

Venäjän joukot ovat nyt vyöryneet rajan yli Koillis-Ukrainan Sumyssa sen jälkeen, kun Ukrainan joukot työnnettiin lähes kokonaan pois Venäjän Kurskin alueelta aiemmin tänä vuonna. Sumyn suunnalla on nyt 50 000 venäläissotilasta, ja hyökkääjällä on noin kolminkertainen ylivoima puolustajaan nähden, kertoo Wall Street Journal.

Venäläisillä on miesylivoima myös useilla muilla rintamalohkoilla.

Viimeisen vuoden aikana rintamalinja on kasvanut yli 160 kilometriä, ja se muodostaa yli 1 200 kilometrin pituisen kaaren koillisesta etelään. Venäläiset ovat tunnustelleet ja tiedustelleet rintamalinjan eri kohtia ja tehneet voimakkaita hyökkäyksiä löydettyään heikon kohdan. Näin hyökkääjä teki muun muassa Sumyssa viime kuussa.

Ukrainalaiset komentajat joutuvat siten reagoimaan lyhyellä varoitusajalla uusiin tilanteisiin ja lähettämään eliittiyksiköitä auttamaan aukkojen paikkaamisessa.

Aiemmin tässä kuussa Ukrainan sotilastiedustelun kommandoyksiköitä lähetettiin Sumyyn auttamaan tilanteen vakauttamisessa. Sittemmin Venäjän eteneminen Sumyssa on suurelta osin pysäytetty, ja Ukraina on vallannut takaisin joitakin alueita.

– Nyt etsimme tapoja suorittaa omia hyökkäyksiämme ja työntää vihollinen takaisin, sanoo erikoisjoukkoyksikkö Timurin komentaja.

– Heidän (venäläisten) lukumääränsä on meille suuri ongelma, vaikka se ei olekaan tarpeeksi meidän lyömiseksemme. Vihollinen menettää 300–400 sotilasta päivässä tällä alueella. Mutta he pystyvät kärsimään tuollaisen määrän tappioita… He tuovat jatkuvasti lisää reservejä, sanoo Timuriin kuuluvan Chimera-osaston Kappa-niminen komentaja.

Aiemmin tässä kuussa erikoisjoukkoyksikkö Timurin noin kahdentoista miehen ryhmän oli tarkoitus hyökätä venäläisten hallussa olevaan kylään Sumyn kaupungin pohjoispuolella. Kulkiessaan kohti kylää he törmäsivät toisesta sunnasta tulleeseen venäläiseen rynnäkköosastoon metsässä ja jäivät jumiin juoksuhautaan.

Seurasi seitsemän tunnin pituinen tulitaistelu, kun selvästi runsaslukuisempi venäläisosasto yritti saartaa heidät.

– Se oli julmin taistelu, jossa olen koskaan ollut, sanoo ukrainalaisen ryhmän 25-vuotias Mark-niminen johtaja.

– He hyökkäsivät jalkaväellä, lennokeilla, kranaatinheittimillä, konekivääreillä, tykistöllä, rypäleammuksilla. Kaikella… Meillä ei missään vaiheessa ollut yli viiden minuutin taukoa heidän ryhmittyessään uudelleen.

Markin mukaan hänen ryhmänsä tappoi viisi venäläistä taistelun aikana, mikä normaalisti johtaa joukkueen perääntymiseen. Mutta kyseiset venäläisjoukot olivat paremmin koulutettuja kuin muut, joita hän oli aiemmin kohdannut. Venäläiset jatkoivat etenemistä vallatakseen juoksuhaudan.

Lopulta Mark päätti vetäytyä. Koko ryhmä pääsi takaisin, vaikka kolme ryhmän jäsentä sai ampumahaavoja. Lisäksi koko ryhmä sai aivotärähdyksiä.

– Olen todella iloinen, että kaikki selvisivät hengissä. Olimme todella vaikeassa tilanteessa.