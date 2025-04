Ukrainan erikoisjoukot murskasivat kolme kertaa suuremman Pohjois-Korean joukon

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen virallisella tilillä X:ssä on julkaistu rankka video taistelusta vihollista vastaan rintamalla. Erikoisjoukot kertovat, että video on kuvattu Venäjän alueella.

Ukrainalaisten mukaan vastustajina oli pohjoiskorealaisia sotilaita. Todisteeksi näytetään kuvaa yhdestä kaatuneesta. Videolla esitellään myös vihollisen sotilaalle kuuluneita papereita.

Pohjoiskorealaisten tiedetään toimineen Venäjän Kurskin alueella. Ukraina miehittää osaa maiden rajalla sijaitsevasta alueesta ja siellä on käyty kovia taisteluita.

Pohjois-Korean joukot ovat tiettävästi kärsineet rajuja tappioita taisteluissa Ukrainaa vastaan.

Poikkeuksellinen videomateriaali löytyy tämän linkin takaa. Se ei sovi herkille. Videolla näytetään pätkiä joukkojen kohtaamisesta ja myös yhden ukrainalaisen sotilaan haavoittuminen.

– Ukrainan erikoisjoukkojen yksikkö soluttautui vihollislinjojen taakse Venäjän sisällä, videon evästeessä kerrotaan.

Ukrainalaisten mukaan kahdeksan Ukrainan sotilasta kohtasi sitten taistelussa pohjoiskorealaisen joukkueen. Erikoisjoukkojen kerrotaan tuhonneen koko vihollisjoukon siitä huolimatta, että pohjoiskorealaisilla oli kolminkertainen ylivoima.

Video on erikoisjoukkojen päivityksen mukaan kuvattu maaliskuussa, mutta se voitiin julkaista vasta nyt operaatioturvallisuuteen liittyvistä syistä.

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) April 24, 2025