Ukrainan erikoisjoukkojen väitetään surmaavan videolla Wagnerin taistelijoita Sudanissa

Ukrainalainen Kyiv Post on jakanut sosiaalisen median kanavissaan alta löytyvän videon, jolla kerrotaan näkyvän Ukrainan erikoisjoukkoja ”siivoamassa” pahamaineisen venäläisen Wagner-palkkasotilasyhtiön taistelijoita Sudanissa. Kyiv Post kertoo saaneensa videon yksinoikeudella. Ukrainalaislehden artikkelissa ei eritellä, missä videon eri pätkät on tarkalleen kuvattu. Aineiston aitoutta ei myöskään ole vahvistettu riippumattomasta lähteestä.

Wagner on toiminut Sudanissa vuodesta 2017 lähtien.

Videolla näkyy väitettyjä Ukrainan erikoisjoukkojen sotilaita liikkumassa kaupunkiympäristössä ja iskuja kohteisiin. Esimerkiksi noin puolen minuutin kohdalla näytetään raketin laukaisu suoraan asuntoon, jonka ikkunassa näkyvien hahmojen sanotaan olevan Wagnerin taistelijoita.

Kyivv Postin lähde kertoo, että Sudanissa on käynnissä Ukrainan sotilastiedustelun erikoisjoukkojen operaatio. Materiaali on hänen mukaansa viimeisten kahden viikon ajalta.

Ukrainalaisten erikoisyksiköiden läsnäolosta Sudanissa on kiertänyt huhuja jo pitkään ja asiasta on kerrottu Yhdysvaltain mediassa. Aiemmin julkisuudessa on pyörinyt video- ja kuvamateriaalia alueella väitetysti toimivista ukrainalaisista tarkka-ampujista. Asiaa selvittänyt itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä pystyi paikantamaan aineiston Sudaniin. Videolla näkyvien sotilaiden kansalaisuutta tai taustaa ei kuitenkaan pystytty selvittämään.

📹 EXCLUSIVE: Videos Show Ukrainian Special Forces 'Cleaning Up' Wagner Fighters in Sudan

One of the videos purportedly shows Ukrainian operatives stalking the streets of the African city and engaging Wagner fighters at close range with RPGs. pic.twitter.com/wD5noCk3Kt

— KyivPost (@KyivPost) November 6, 2023