Verkkouutiset

Ukrainan droonihyökkäys sytytti suuria paloja öljyvarastolla Venäjällä
Elina Valtonen vierailee Israelissa ja Palestiinalaisalueella
, ,

Ukrainan droonihyökkäys sytytti suuria paloja öljyvarastolla Venäjällä

Pitkän hyökkäyksen kerrotaan kuluttaneen ilmatorjunnan loppuun alueella.
Sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa näkyy kaupungin ylle nousevaa savua ja kuuluu ilmahälytysten ääniä Etelä-Venäjällä. Videon alkuperää ei ole vahvistettu. Kuva: Kuvakaappaus / X.com
Sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa näkyy kaupungin ylle nousevaa savua ja kuuluu ilmahälytysten ääniä Etelä-Venäjällä. Videon alkuperää ei ole vahvistettu. Kuva: Kuvakaappaus / X.com

Ukraina teki helmikuun 14.–15. välisenä yönä useita drooni-iskuja Venäjälle, kertoo Kyiv Independent. Pääkohteena oli Volnan kylä, jossa isku osui öljyvarastoon, varastoon ja laivaterminaaliin.

Isku aiheutti suuria tulipaloja, joiden sammuttamiseen tarvittiin 126 pelastajaa. Kaksi ihmistä loukkaantui.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Volna sijaitsee lähellä Krimin siltaa ja Kertšinsalmea, noin 325 kilometrin päässä Ukrainan rintamalinjasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iskut ulottuivat myös Sotšiin, jossa putoava romu vaurioitti asuinrakennusta.

Raporttien mukaan tunteja kestänyt hyökkäys kulutti alueen ilmatorjuntakapasiteetin.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos