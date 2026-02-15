Ukrainan droonihyökkäys sytytti suuria paloja öljyvarastolla Venäjällä

Ukraina teki helmikuun 14.–15. välisenä yönä useita drooni-iskuja Venäjälle, kertoo Kyiv Independent. Pääkohteena oli Volnan kylä, jossa isku osui öljyvarastoon, varastoon ja laivaterminaaliin.
Isku aiheutti suuria tulipaloja, joiden sammuttamiseen tarvittiin 126 pelastajaa. Kaksi ihmistä loukkaantui.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Volna sijaitsee lähellä Krimin siltaa ja Kertšinsalmea, noin 325 kilometrin päässä Ukrainan rintamalinjasta.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Iskut ulottuivat myös Sotšiin, jossa putoava romu vaurioitti asuinrakennusta.
Raporttien mukaan tunteja kestänyt hyökkäys kulutti alueen ilmatorjuntakapasiteetin.
Mainos - muuta luettavaa