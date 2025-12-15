Ukrainan drooni-isku tuhosi venäläisen sukellusveneen

Ukrainan turvallisuuspalvelu (SBU) on kertonut vedenalaisten drooniensa osuneen venäläiseen sukellusveneeseen Novorossijskin satamassa. Isku tehtiin maanantaina 15. joulukuuta. Alus vaurioitui iskussa käyttökelvottomaksi. Asiasta uutisoi muun muassa Kyiv Independent -lehti.
Hyökkäyksessä käytettiin Sea baby -meridroonia ja isku kohdistui Varshavyanka-luokan sukellusveneeseen, jolla SBU:n mukaan oli neljä Kalibr-risteilyohjusten laukaisinta.
Venäjä käyttää kyseisiä ohjuksia säännöllisesti Ukrainan kaupunkeihin ja infrastruktuuriin kohdistamissaan iskuissa.
Iskun suorittivat yhdessä SBU:n 13. sotilastiedustelun pääosasto ja Ukrainan laivasto.
– Alus vaurioitui kriittisesti ja oli käytännössä käyttökelvoton, SBU kirjoitti Telegramissa.
Sukellusveneen arvoksi arvioidaan noin 400 miljoonaa dollaria (noin 340 miljoonaa euroa), mutta kansainvälisten pakotteiden vuoksi korvaavan aluksen rakentamiskustannukset voivat nousta 500 miljoonaan dollariin (noin 425 miljoonaa euroa).
SBU lisäsi, että sukellusvene oli telakoitu Novorossijskiin sen jälkeen, kun aiemmat ukrainalaisten droonien iskut olivat pakottaneet Venäjän laivaston vetäytymään Sevastopolista miehitetyllä Krimillä.
Toinen saman luokan sukellusvene, ”Rostov-on-Don”, vaurioitui tiettävästi syyskuussa 2023 Ukrainan ohjusiskussa Sevastopolin telakalle.