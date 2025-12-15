Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukraina tuhosi drooni-iskulla venäläisen sukellusveneen. KUVAKAAPPAUS X:STÄ.

Ukrainan drooni-isku tuhosi venäläisen sukellusveneen

Iskun suorittivat sotilastiedustelun pääosasto ja Ukrainan laivasto.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan turvallisuuspalvelu (SBU) on kertonut vedenalaisten drooniensa osuneen venäläiseen sukellusveneeseen Novorossijskin satamassa. Isku tehtiin maanantaina 15. joulukuuta. Alus vaurioitui iskussa käyttökelvottomaksi. Asiasta uutisoi muun muassa Kyiv Independent -lehti.

Hyökkäyksessä käytettiin Sea baby -meridroonia ja isku kohdistui Varshavyanka-luokan sukellusveneeseen, jolla SBU:n mukaan oli neljä Kalibr-risteilyohjusten laukaisinta.

Venäjä käyttää kyseisiä ohjuksia säännöllisesti Ukrainan kaupunkeihin ja infrastruktuuriin kohdistamissaan iskuissa.

Iskun suorittivat yhdessä SBU:n 13. sotilastiedustelun pääosasto ja Ukrainan laivasto.

– Alus vaurioitui kriittisesti ja oli käytännössä käyttökelvoton, SBU kirjoitti Telegramissa.

Sukellusveneen arvoksi arvioidaan noin 400 miljoonaa dollaria (noin 340 miljoonaa euroa), mutta kansainvälisten pakotteiden vuoksi korvaavan aluksen rakentamiskustannukset voivat nousta 500 miljoonaan dollariin (noin 425 miljoonaa euroa).

SBU lisäsi, että sukellusvene oli telakoitu Novorossijskiin sen jälkeen, kun aiemmat ukrainalaisten droonien iskut olivat pakottaneet Venäjän laivaston vetäytymään Sevastopolista miehitetyllä Krimillä.

Toinen saman luokan sukellusvene, ”Rostov-on-Don”, vaurioitui tiettävästi syyskuussa 2023 Ukrainan ohjusiskussa Sevastopolin telakalle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)