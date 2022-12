Ukrainan asevoimien komentaja: Venäjä saattaa yrittää valloittaa Kiovan

Venäjällä on noin 1,2-1,5 miljoonaa miestä reservissä, ja se kouluttaa noin 200 000 juuri asetettua sotilasta. Se (Venäjä) tekee suurella todennäköisyydellä uuden yrityksen valloittaa Kiova,

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi sanoo Ukrinformin mukaan.

Hän toteaa, että Venäjän mobilisaatio on toiminut.

– Ei ole totta, että heidän ongelmansa ovat niin vakavia, etteivät nämä ihmiset taistele. He taistelevat. Tsaari käskee heidän mennä sotaan, ja he menevät sotaan. Olen tutkinut näiden historiaa. Tšetšenian sodat – se oli sama. He eivät ehkä ole niin hyvin varusteltuja, mutta he ovat silti meille ongelma. Arvioimme, että heillä on 1,2–1,5 miljoonan miehen reservi. Venäläiset valmistelevat noin 200 000 uutta sotilasta. Epäilemättä heillä on uudestaan kohteena Kiova, Zaluzhnyi sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainalla ei tällä hetkellä ole riittävästi resursseja suurten operaatioiden toteuttamiseen, vaikka niitä suunnitellaankin.

– Tiedän, että voin voittaa tämän vihollisen. Mutta tarvitsen resursseja. Tarvitsen 300 panssarivaunua, 600-700 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, 500 haupitsia. Sitten mielestäni on täysin realistista päästä helmikuun 23. päivän linjoille. Mutta en voi tehdä sitä kahden prikaatin kanssa. Saan, mitä saan, mutta se on vähemmän kuin mitä tarvitsen. Voimme ja meidän pitäisi ottaa paljon enemmän aluetta, sanoi Zaluzhnyi.

Hänen mukaansa Ukrainan ei tarvitse uutta liikekannallepanoa, mutta maa tarvitsee lisää varusteita ja ammuksia.

– Meillä on tarpeeksi ihmisiä ja näen selvästi, mitä minulla on. Minulla on tarpeeksi. En tarvitse satoja tuhansia (sotilaita) lisää. Tarvitsemme panssarivaunuja, tarvitsemme jalkaväen taisteluajoneuvoja ja ammuksia. Huomatkaa, etten puhu nyt F-16-hävittäjistä, totesi Zaluzhnyi.

Puolustusvoimien komentaja totesi myös, että venäläiset joukot ovat vetäytyneet sellaiselle etäisyydelle, johon HIMARS ei pääse käsiksi, joten vihollisen lyöminen näillä aseilla on vaikeutunut.