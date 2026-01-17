Paniikkikohtaukset ovat vaivanneet ukrainalaista sotilasta Jaroslavia siitä lähtien, kun hän palasi kotiin kesällä, ja hän on haukkonut henkeään öisin, kertoo The Kyiv Independent.

Turhautuminen komentajiinsa ajoi 33-vuotiaan miehen poistumaan ilman lupaa tehtävistään. Hän liittyi kasvavaan joukkoon ukrainalaisia sotilaita, jotka ovat poistuneet yksiköistään ilman lupaa. Jaroslaville, joka oli tuolloin joukkueen varakomentaja, kaikki alkoi siitä, mitä hän kuvaili johtajiensa ”välinpitämättömyyttä” sotilaiden elämää kohtaan.

Jaroslav sanoi, että hänen komentonsa määräsi jatkuvasti tehtäviä, jotka hänen mielestään johtivat vältettävissä oleviin uhreihin, mukaan lukien pitkät marssit avoimilla kentillä drooni-uhan alla. Ajoittain he eivät varustaneet etulinjan joukkoja, koska he eivät olleet halukkaita oppimaan toistuvista virheistä.

Ajan myötä, hän sanoi, tunne siitä, ettei hän voinut muuttaa mitään, mursi hänet.

– (Komentaja) tietää, minne hän lähettää kaverit, ja hän, tuo kusipää, lähettää heidät silti, voisi sanoa, kuolemaan, Jaroslav, joka liittyi armeijaan vuonna 2015 kertoi Kyiv Independentille.

Jaroslav sanoi nähneensä vastaavia ongelmia kahdessa mekanisoidussa prikaatissa koko täysimittaisen sodan ajan. Jaroslavin mukaan noin 40–50 sotilaasta, joiden kanssa hän palveli toisessa prikaatissa kesällä 2023, noin puolet kaatui taisteluissa, ja hän oli yksi viimeisistä eloonjääneistä.

– Meillä olisi ollut tarpeeksi miehiä (armeijassa), jos (komentajat) arvostaisivat näitä ihmisiä, Jaroslav sanoo.

Karkureiden määrän lisääntyminen tapahtuu samaan aikaan, kun Ukraina kohtaa syvenevän jalkaväkipulan etulinjassa. Tämä antaa venäläisjoukoille mahdollisuuden edetä harvaan miehitetyillä alueilla.

Ukrainan viranomaiset ovat alkaneet julkisesti tunnustaa ongelman laajuuden. Uusi puolustusministeri Mihailo Fedorov sanoi 14. tammikuuta pitämässään nimityspuheessa, että 200 000 sotilasta on tällä hetkellä karkuteillä.

Eliitin kolmannen armeijakunnan apulaiskomentaja, everstiluutnantti Kyrylo Berkal, kertoi Kyiv Independentille, että jos taistelukykyiset sotilaat palaisivat karkuruudesta, Ukraina saisi kyvyn ”suorittaa vastahyökkäyksiä koko rintamalla”.

On vaikea tietää tarkalleen, kuinka monta sotilasta on karannut tai joutunut pois palveluksesta.

– Valtakunnansyyttäjänvirasto lopetti palveluksesta irtautumisen tietojen julkistamisen marraskuussa 2025 ja kieltäytyi toimittamasta niitä Kyiv Independentille todeten, että tietojen paljastaminen sotatilalain nojalla voisi horjuttaa Ukrainan puolustusvoimien mainetta ja vahingoittaa valtion etuja. Niin teki myös yleisesikunta, lehti kertoo.