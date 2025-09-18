Ukrainan antautuminen vain rohkaisisi Vladimir Putinia etsimään uutta kohdetta

– Antautuminen diktaattori Vladimir Putinille ei ole hyväksyttävä skenaario, koska se ei toisi rauhaa Ukrainalle eikä Euroopalle, ja vain rohkaisisi häntä jatkamaan aggressiota, liittokansleri Friedrich Merz totesi puheessaan liittopäiville budjettikeskustelun aikana. Asiasta kertoo Ukrinform.

Hän korosti, että Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämä sota on pitkään tuntunut EU:n ja Naton jäsenvaltioissa ja vaikuttaa suoraan saksalaisten elämään.

– Haluamme tämän sodan päättyvän. Mutta samaan aikaan on huoli siitä, että se voi kestää pitkään. Sodan lopettaminen Ukrainan poliittisen itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden kustannuksella on kuitenkin meille Ukrainan liittolaisina ja kumppaneina mahdotonta hyväksyä. Saneltu rauha, rauha ilman vapautta – se ei ole muuta kuin antautuminen. Ja se vain rohkaisisi Putinia etsimään uutta kohdetta, Merz sanoi.

Hän muistutti myös viimeaikaisista Puolan ja Romanian ilmatilan loukkauksista. Merzin mukaan nämä tapaukset ovat osa laajempaa kaavaa.

– Putin on jo pitkään testannut sallitun rajoja: sabotoinut, vakoillut, tappanut ja yrittänyt levittää pelkoa ja epävarmuutta. Venäjä haluaa horjuttaa yhteiskuntiamme. Mutta emme salli sitä, emme ulkopuolelta emmekä sisältäpäin, Merz sanoi.

Hän korosti tarvetta vahvistaa puolustuskykyä ja edistää entistä tiiviimpää yhtenäisyyttä liittolaisten ja kumppaneiden välillä.

– Toimimme päättäväisesti ja yhtenäisenä rintamana. Saksa on tietoinen vastuustaan vapaudesta ja rauhasta Euroopassa. Saksa ottaa jälleen vastuun Euroopassa eikä enää epäröi, hän sanoi.

Merz huomautti myös, että päätös puolustusmenojen lisäämisestä esti suurelta osin Naton jakautumisen äskettäisessä Haagin huippukokouksessa. Päinvastoin, hän sanoi, puolustusliitto on nyt vahvempi kuin koskaan.

– Tänään voimme puhua uudesta Natosta, Merz totesi.