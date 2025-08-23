Kiovalta varoitus provokaatioista Valko-Venäjälle

Ukraina varoittaa Valko-Venäjää “provokaatioista” maan tulevien sotaharjoitusten alla, kertoo Ukrinform viitaten Ukrainan ulkoministeriön lausuntoon. Syyskuussa Valko-Venäjällä on määrä järjestää useita sotaharjoituksia.
Ukrainan ulkoministeriö muistutti, että vuodesta 2022 alkaen Valko-Venäjä on ollut osallinen Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.
Valko-Venäjä on antanut Venäjälle käyttöön alueensa ja ilmatilansa hyökkäyksiä varten. Lisäksi se jatkaa poliittista, sotilaallista, sotilasteknistä, tiedotuksellista ja muuta tukea Venäjälle, lausunnossa todetaan.
Lausunnossa korostettiin myös, että Ukraina ei ole koskaan muodostanut eikä tule muodostamaan uhkaa valkovenäläisille.