Ukrainalle tukea pitkän kantaman iskuihin

Kysyttäessä, oliko Kiovalla lupa pitkän kantaman iskuihin, Yhdysvaltain erityisedustaja Keith Kellogg vastasi Fox Newsille Ukrinformin mukaan:

– Kaikkien tulisi noudattaa presidentin ohjeita. Hän on perustuslain mukaan ylipäällikkö ja kaikki noudattavat ohjeita. Jos hän sanoo, että sinun täytyy mennä oikealle, sinä menet oikealle. Joten kun presidentti käskee tehdä jotain, meidän tarvitsee vain tehdä se ja saattaa toimenpide päätökseen, hän muotoili.

Kun Kelloggia pyydettiin selventämään, onko Donald Trumpin kanta, että Ukraina voi käynnistää pitkän kantaman iskut Venäjälle, hän vastasi ainakin osittain myöntävästi.

– Luulen, että luettuani hänen sanomansa, varapresidentti (J. D.) Vancen ja ulkoministeri (Marco) Rubion sanomiset, vastaus on kyllä. Käyttäkää kykyänne iskeä syvälle, Kellogg sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksia tapaamisessaan Trumpin kanssa, mutta päätöstä ei ole vielä tehty.

Kellogg korosti myös, että Moskova ei saavuta tavoitteitaan sodassa Ukrainaa vastaan.

– Venäjä ei ole voittamassa tätä sotaa. Jos he olisivat voittamassa, he olisivat Kiovassa, Odessassa ja Dnipro-joen toisella puolella, hän sanoi.

Varapresidentti Vance vahvisti sunnuntaina, että Trumpin hallinto keskustelee Ukrainan pyynnöstä Tomahawk-ohjuksista.

Zelenskyi puolestaan on todennut, että hänellä on Trumpin selkeä tuki iskuille Venäjän kohteisiin, kuten energiainfrastruktuuriin ja asetehtaisiin. Hän lisäsi, että tapaamisessaan Trumpkin kanssa pyysi ”yhtä asiaa” (tiettyjä aseita), joka asettaisi ”lisäpaineita (Vladmir) Putinille”.

