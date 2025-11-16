Verkkouutiset

Mustanmeren rannikkokaupunki oli droonihyökkäyksen kohteena. / exilenova_plus / Telegram

Ukrainalle täysosuma: Venäjän S-400-järjestelmä ja kaksi tärkeää tutkaa tuhottiin

Yhteensä neljä S-400-järjestelmän ohjusalustaa tuhoutui drooni-iskussa.
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU tuhosi S-400-ilmapuolustusjärjestelmän ja kaksi tärkeää tutkaa Novorossijskin satamakaupungin alueella yöllisessä drooni-iskussa 14. marraskuuta.

Asiasta kertoo The Kyiv Independent.

Lehden analysoimien satelliittikuvien perusteella iskussa tuhottiin yhteensä neljä S-400-järjestelmän ohjusalustaa.

Mustanmeren rannalla sijaitseva Novorossijskin kaupunki on tärkeä Venäjän viennille. Ukrainan pitkän kantaman drooni-iskun kohteena oli myös satamassa sijaitseva öljyvarasto sekä muu satamainfrastruktuuri.

Ilmatorjuntajärjestelmä oli sijoitettu alueella olevaan sotilastukikohtaan. Tukikohdassa arvioidaan olevan yhteensä 12 S-400-ohjusalustaa. On mahdollista, että neljän tuhotun laukaisualustan ohella osa muista tukikohdassa olevista S-400-ohjusalustoista vaurioitui.

Tuhotuista tutkista toinen oli satelliittikuvien perustella ennakkovaroitustutka 96N6 ja toinen oli maalinosoitustutka 92N6, The Kyiv Independent kertoo.

Ukrainan iskusta levisi heti perjantaiaamuna videoita sosiaalisessa mediassa. Videoiden perusteella räjähdykset ja tulipalot olivat massiivisia.

Novorossijskin kaupungin öljysatamien kautta kulkee yhteensä yli 2 miljoonaa barrelia raakaöljyä päivässä. Venäläisen öljyn ohella myös kazakstanilaista öljyä kulkee maailmanmarkkinoille kaupungin kautta.

