Ukrainalle täysosuma: Ammusvarasto liekeissä, kahdessa lentotukikohdassa räjähtelee

Paikallisten lähteiden perusteella Venäjän miehittämälle Krimille on tehty useisiin kohteisiin kohdistuvia iskuja.

Krimin tapahtumia seuraavalla suositulla Krymskiy Veter (suom. Krimin tuuli) -kanavalla Telegramissa julkaistujen tietojen mukaan iskuja on kohdistunut ainakin Belbekin ja Katshan lentotukikohtiin Sevastopolin lähellä. Paikalta on kuultu useita räjähdyksiä.

Telegramissa on myös julkaistu videoita iskujen väitetyistä kohteista nousevista savupatsaista.

Lentokentille kohdistuneiden iskujen lisäksi Venäjän Mustanmeren laivaston ammusvarasto Krimin Perevalnessa on liekeissä. Sosiaalisessa mediassa on jaettu video, jolla näkyy suuri jälkiräjähdys ammusvarastolla.

Asiasta tässä uutisoivan ukrainalaisen nv.ua-uutissivuston mukaan läheinen Alushtan valtatie on pantu kiinni ammusvaraston palon takia. Telegramissa on kerrottu, että paikalle on nähty ajavan runsaasti pelastusajoneuvoja.

Ukraina teki hieman vastaavan laajan iskusarjan lennokeilla Krimille toukokuun alussa. Ukrainan asevoimien viime aikoina julkaisemien videoiden ja tiedotteiden perusteella ukrainalaiset ovat hyökänneet kevään ja alkukesän aikana systemaattisesti Venäjän ilmavalvontatutkia ja ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan miehitetyllä niemimaalla.

Ukraina on onnistunut viime aikoina osumaan useita kertoja venäläisiin ammusvarastoihin. Tällä viikolla julkaistujen tietojen perusteella Moskovan lähellä huhtikuun alussa tapahtuneessa ammusvaraston räjähdyksessä tuhoutui järisyttävä määrä tärkeitä ohjuksia ja muita ampumatarvikkeita.