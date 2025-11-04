Ukrainalle taas täysosuma: Venäjän ilmatorjuntaa kuritetaan Krimillä

Ukraina onnistui iskemään Venäjän ilmatorjuntaa vastaan miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Puolustajan iskut tallentuivat videolle. Tallenteen iskuista on jakanut viestipalvelu X:ssä Tatarigami-nimimerkillä esiintyvä ukrainalainen evp-upseeri. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Tämän videon katsomisen jälkeen saatat kysyä: ”Okei, Tatarigami, olemme jo nähneet kuvamateriaalia Ukrainan ilmapuolustuksesta Krimillä, miksi julkaiset sen uudelleen?”, hän kirjoittaa.

Hänellä on antaa vastaus kysymykseen. Videolle tallentunut Ukrainan onnistunut isku ei ollut ensimmäinen kerta, kun puolustaja onnistuu murtamaan hyökkääjän ilmatorjunnan miehitetyllä niemimaalla.

– Totuus on, että tämä on uusi video, ja Ukrainan puolustustiedustelu iski heihin [venäläisiin] uudelleen, Tatarigami-nimimerkillä esiintyvä upseeri sanoo.

Ukrainalle kuuluva Krimin niemimaa on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Kansainvälisesti alueen on tunnustettu olevan edelleen osa Ukrainaa, vaikka Venäjä väittääkin sitä omaksi alueekseen.