Ukrainalaisten vangiksi jäänyt venäläinen räjäyttää itsensä – video ei sovi herkille

Ukrainan asevoimien 3. rynnäkköprikaati on julkaissut Twitterissä rankan videon, joka näyttää ukrainalaisten hyökkäyksen venäläisten asemiin Bahmutin suunnalla Itä-Ukrainassa. Alta löytyvä vartalokameralla kuvattu video ei sovi herkille.

Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla ukrainalaiset saapuvat paikalle panssaroiduilla miehistönkuljetusajoneuvoilla, astuvat nopeasti ulos ja aloittavat rynnäkön vihollisen asemiin.

Tulitaistelu alkaa välittömästi. Ukrainalaiset kuitenkin etenevät nopeasti kohti venäläisiä ja valtaavat asemat. He ottavat myös joukon venäläisiä sotavangeiksi ja antavat heille ensiapua.

Video näyttää noin kolmen minuutin kohdalla, kuinka Datsik-niminen ukrainalaissotilas menettää melkein henkensä, kun hän tutkii haavoittunutta venäläissotilasta, joka ei halua antautua ja räjäyttää itsensä kranaatilla.

Ukrainalaiset myös jututtavat sotavangiksi jäänyttä vanhempaa venäläismiestä. Mies kertoo olevansa vanki ja vapautuvansa palveltuaan rintamalla kuusi kuukautta.

❗️Excplicit combat footage warning.

Footage from a bodycam belonging to a Ukrainian 3rd Assault Brigade fighter "Datsik" shows the assault of a treeline occupied by Russians by the 2nd Company of the 2nd Battalion of the Brigade in Bakhmut direction.

A number of P.O.W.s were… pic.twitter.com/FYQIITUrFH

— Dmitri (@wartranslated) July 3, 2023