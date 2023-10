Ukrainalaisten hävittäjäkoulutusta vauhditetaan

Pieni joukko ukrainalaislentäjiä, joka saapui viime kuussa Texasin Lacklandin lentotukikohtaan englanninkielen kurssille, on läpäissyt kielikokeen ja saapui viime viikolla Arizonan Tucsonissa sijaitsevaan ilmakansalliskaartin Morrisin tukikohtaan, kertoo Politico. Siellä he kouluttautuvat 162. Lennostossa, joka on Yhdysvaltain ilmavoimien F-16-lentäjien päälentokoulutusyksikkö.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hyväksyi ukrainalaislentäjien F-16-koulutuksen viime toukokuussa, mutta liittolaisilta kesti kuukausia suunnitella koulutuksen yksityiskohdat. Aluksi koulutusta suunniteltiin Eurooppaan, mutta viime kuussa Pentagon ilmoitti, että osa koulutuksesta tapahtuu Yhdysvalloissa.

Koulutus alkaa F-16-hävittäjillä operoinnin perusteista oppitunneilla ja simulaattoreissa ennen siirtymistä varsinaisiin hävittäjiin, mikä on tyypillinen aloitus kaikille Yhdysvaltojen hävittäjälentokoulutusohjelmille. Politicon nimettömän lähteen mukaan kurssia saatetaan kuitenkin nopeuttaa, koska tarve saada lentäjät taistelukentälle on kiireellinen.

Yhdysvallat ilmoitti viime viikon keskiviikkona johtavansa ukrainalaislentäjien ja mekaanikkojen koulutusta yhdessä Alankomaiden ja Tanskan kanssa. Tähän mennessä 11 maata on ilmoittautunut auttamaan koulutuksessa. Alankomaat, Belgia ja Tanska lahjoittavat Ukrainalle hävittäjät. Viime viikolla Brysselissä pidetyssä mediatilaisuudessa Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kertoi F-16-koneiden saapuvan taistelukentälle aikaisintaan ensi keväänä.

Ukrainan ilmavoimien tiedottajan Yurii Ihnatin mukaan joukko ukrainalaislentäjiä lentää jo F-16-simulaattoreilla myös Euroopassa odottaen pääsyä koulutuslennoille kaksipaikkaisissa F-16-koneissa.

Koulutus Yhdysvalloissa alkaa juuri keskellä huolia, että Yhdysvaltain puolustusministeriöltä loppuvat rahat Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi, kun kongressi hyväksyi hallituksen uuden rahoituslain, joka ei kuitenkaan sisältänyt Ukrainaa. Samaan aikaan myös terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin.

Ukrainan johto on jo yli vuoden yrittänyt saada uudenaikaisia hävittäjiä. Ukrainan asevoimat on kuitenkin Yhdysvaltojen tukemana onnistunut nopeasti integroimaan länsiohjuksia neuvostoaikaisiin taistelukoneisiin, mikä jatkuu edelleen, mutta Ukrainan mukaan vasta modernit hävittäjät antavat heille edun.