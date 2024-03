Ukrainalaisten Bradley-vaunu niitti hyökkääjän ryhmän

Ukrainan 47. mekanisoitu prikaati on julkaissut videon, jolla sen joukot tuhoavat eliittiyksikkönä pidetyn Venäjän 15. erillisen kaartin moottoroidun kivääriprikaatin hyökkäysosaston Avdijivkan suunnalla.

Venäläisten hyökkäyksen taktiikka tai pikemminkin sen puute on herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Venäläinen BTR-60-miehistönkuljetusvaunu jättää tusinasta miehestä koostuneen hyökkäysosaston kylätien varteen. Ennen tätä eräs ukrainalaisten ammus on räjähtänyt lähellä vaunua.

Jätettyään osaston tien varteen miehistönkuljetusvaunu aloittaa paluumatkan samaa tietä pitkin kuin oli saapunutkin, kunnes sen pysäyttää ukrainalainen räjähdelennokki. Tämän jälkeen pysähtynyt vaunu tuhoutuu ukrainalaisten räjähdelennokkien jatkoiskuissa.

Ukrainalaiset lähettävät venäläistä hyökkäysosastoa vastaan amerikkalaisen Bradley-vaunun, joka niittää 30 millimetrin Bushmaster-konetykillään suojattomat ja maassa makaavat venäläiset.

The new elite of russia confidently spearheading President Putin's orders to increase the average age of the russian population by falling to M2 Bradley's 30mm Bushmaster cannon belonging to the glorious 47th Brigade. pic.twitter.com/rzAQVLdnnq

