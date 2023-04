Ukrainalaiskenraalin mukaan tämä motivoi joukkoja eniten

– Vihollisen tuhoaminen on suurin motivaattori Ukrainan puolustajille taistelukentällä, koska heillä on takanaan suojeltavia perheitä, Ukrainan asevoimien joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Serhiy Najev sanoo Ukrinformille.

– Vihollisen tuhoaminen on ollut ja tulee olemaan suurin ja tehokkain motivaattori Ukrainan puolustajille – mitä enemmän, sen parempi. Voitto vihollisesta on suurin toive tänään melkein kaikille, jotka tarttuivat aseisiin ja nousivat puolustamaan omaa kotimaataan ja perheitään. Jokainen palvelushenkilö tietää, että hänen perheensä on hänen takanaan, jota on suojeltava, Najev sanoo.

Hänen mukaansa asevoimat ovat vakuuttuneita siitä, että jatkuva kehittäminen ja kokemuksen siirtäminen on uusi todellisuus ja kriittinen välttämättömyys, jotta virheitä tehtäisiin vähemmän ja ihmishenkiä pelastettaisiin.

– Päivittäinen harjoittelu lisää henkistä voimaa, vahvistaa tahtoa ja kovettaa luonnetta. Ei ole toisarvoisia tehtäviä. Tavoite on saavutettava pienimmällä moraalisella ja fyysisellä menetyksellä.

– Tämä on tulosta pitkäaikaisesta harjoittelusta, jonka aikana tiedot, taidot ja kyvyt hiotaan. Mutta ennen kaikkea tietysti pitää elää Ukrainassa, työskennellä Ukrainan hyväksi ja olla Ukraina sydämessään. Ja jokainen, joka tänään puolustaa Ukrainaa, on juuri sitä, Najev uskoo.

Hän korosti, että vihollisen on joko lähdettävä tai jäätävä maallemme ikuisesti.

– Valinta on heidän. Koska meillä on yksi vaihtoehto: täydellinen ja ehdoton voitto, Najev tiivisti.