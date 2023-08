Ukrainalaisille sotilaille tarjoillaan ruotsalaisia lihapullia – ministeriltä hauska kommentti

Ruotsi on lähettänyt puolustustaistelua käyville Ukrainan asevoimille MRE-muonapakkauksia, uutisoi Visegrád 24-uutissivusto. Ukrainalaissotilaiden pakkaukset sisältävät muun muassa lihapullia perunoilla, sivusto kertoo. Päivittäisen pakkauksen energiasisältö on 4600 kaloria.

Visegrád 24 on julkaissut viestipalvelu X:ssä (entisessä Twitterissä) videon, jossa sotilas esittelee ruotsalaispakkausten sisältöä.

– Kiitos Ruotsi, kanava kommentoi videota.

Lihapullat ovat Ruotsissa kansallisruoan asemassa, ja ne yhdistetään maailmallakin usein ruotsalaisuuteen. Tavarataloketju IKEA myy omien tietojensa mukaan vuosittain noin miljardi lihapullaa maailmanlaajuisesti.

Visegrád 24:n viestiin on kiinnittänyt huomiota Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström, joka jakoi sisällön myös omalla tilillään.

– Melkein parempaa kuin Archer tai CV90. Melkein, ulkoministeri kommentoi ukrainalaisten muonapakkauksia vitsikkäästi X:ssä.

Archer on ruotsalaisvalmisteinen tykistöjärjestelmä, CV90 taas ruotsalainen rynnäkköpanssarivaunu. Ruotsi on toimittanut molempia Ukrainalle sodan aikana.

Almost better than Archer or CV90.

Almost. https://t.co/ZCVunGyah2

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) August 5, 2023