”Ukrainalaisille ikävä yllätys” – Upseerin mukaan venäläisten asemat aliarvioitiin

Monet itsenäiset tarkkailijat ja asiantuntijat aliarvioivat Venäjän joukkojen puolustusasemien valmiuden ennen Ukrainan aloittamaa vastahyökkäystä ja sen aikana, kertoo sotatilanteesta aktiivisesti sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri.

– Näennäisesti merkityksettömät puurajat kätkivät hyvin valmisteltuja venäläisiä asemia, joita oli linnoitettu ja täydennetty laajoilla miinakentillä, Tatarigami-nimimerkillä suosittuja analyysejä kirjoittava upseeri sanoo X:ssä.

Hän on jakanut tilillään satelliittikuvia (jutun alla) puurajasta, joka sijaitsee eteläisellä Zaporižžjan rintamalla lähellä Robotynen kylää.

– Heinäkuun 13. päivättyä satelliittikuvaa tarkasteltaessa on ilmeistä, että suurin osa (venäläisten) asemista on edelleen kätkettynä, vaikka puurajan lähellä on havaittavissa maanrakennustöiden kaltaisia muutoksia.

Elokuun satelliittikuva paljastaa venäläisten asemat puiden tuhoutumisen jälkeen.

– Monet tarkkailijat keskittyivät ensisijaisesti näkyvillä oleviin puolustusasemiin eivätkä usein huomanneet kätkettyjä asemia. Tämän seurauksena linnoitusten välissä olevien laajojen, tyhjien alueiden merkitystä ei osattu tulkita oikein, upseeri sanoo.

Syyskuun satelliittikuva näyttää puurajassa sijaitsevan juoksuhautojen ja kätkettyjen yksittäisten asemien verkoston.

– Lennokit pystyvät yleensä havaitsemaan tämänlaiset asemat, varsinkin kun ne ovat vihollisjoukkojen miehittämiä. Silti joissain tapauksia niitä ei havaittu, ne paljastuivat vain osittain tai niiden oletettiin virheellisesti olevan miehittämättömiä. Siksi lähestyvät Ukrainan joukot kokivat ikävän yllätyksen, hän kertoo.

– Tapahtumien edetessä kävi selväksi, että nämä tyhjältä näyttävät alueet olivat linnoitettuja ja valmiita puolustustaisteluun. Muut jäljelle jääneet alueet olivat vahvasti miinoitettuja, ja niitä valvottiin tarkasti lennokeilla, mikä mahdollisti tykistön ja vaanivien ammusten (FPV-itsemurhalennokit) iskut lähestyvien joukkojen niskaan.

Ukrainalaisasiantuntijan mukaan tämä voi osittain selittää sen, miksi Ukrainan joukot eivät edenneet nopeasti sen jälkeen, kun Ukrainan joukot mursivat Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan.

Venäjän asevoimat valmisteli talven ja kevään aikana useita peräkkäisiä puolustuslinjoja Ukrainan eteläosiin. Kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksen aikana ensimmäinen linja on murrettu ja toista murretaan.

