Venäjän valtiontelevision propagandisti Vladimir Solojovin ohjelmassa on keskusteltu jälleen Ukrainan sodasta.

Ohjelman alussa propagandisti piti yksinpuhelun siitä, kuinka Ukrainan tapahtumia ei olisi voinut välttää mitenkään. Ne liittyvät hänen mukaansa ”imperiumin tilan ja kansainvälisten suhteiden järjestelmän väistämättömään uudelleenmuotoutumiseen”.

– Tällä hetkellä maksamme kauheaa hintaa Neuvostoliiton viimeisten johtajien ja Venäjän ensimmäisten johtajien petoksesta ja typeryydestä, propagandisti sanoi.

Tällä Sololojov viittasi Neuvostoliiton romahdukseen, jolloin venäläinen imperiumi hajosi. Hän myös toisteli propagandan väitteitä, joiden mukaan Venäjän olemassaolo on uhattuna.

– Kukaan ei sunnittele neuvottelevansa meidän kanssamme. Se pitää ymmärtää. He suunnittelevat meidän tuhoamista.

Seuraavaksi ohjelmassa pääsi äänen professori Vitali Tretyakov. Hänen mukaansa Euroopan suuret kansakunnat ovat romahtamassa, ja jäljelle jäävät ainoastaan Venäjä ja Turkki.

Professori rinnasti ukrainalaiset saksalaisiin, jotka aikoinaan valitsivat natsismin, rasismin ja Adolf Hitlerin johtajakseen.

– Vaikka yliarvioitte Ukrainan kansakunnan tärkeyden, katsokaa seurauksia. Tavalliset ihmiset ja varsinkin johtajat. He ovat kirjaimellisesti muuttuneet eläimiksi. Kaikki tämä pitäisi kirjoittaa ylös ja analysoida, professori julisti propagandaohjelmassa.

During Vladimir Solovyov's show on Russian state TV, a Professor argued that Ukrainians are animals and that should determine Russia's future course of action. When Russians massacre Ukrainian civilians and POWs, this is how they justify it.https://t.co/2LT0oD2L1l

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 8, 2023