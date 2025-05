Ukrainalaisdroonit iskevät tappovyöhykkeellä – ”Parvet vain tulevat”

Forbes-lehden mukaan Ukraina lähettää joka kuukausi miljoonia pieniä drooneja etulinjan taakse. Ne iskevät Venäjän joukko-osastoihin, tykistöön, ilmapuolustukseen ja huoltolinjoihin. Ne ovat tehneet elämästä etulinjassa painajaisen venäläisjoukoille.

– Jos vain ajat millä tahansa tiellä, vaarannat henkesi. Periaatteessa näin on ollut jo vuoden ajan, keväästä 2024 lähtien, mutta nyt vihollisen hyökkäysten tiheys on paljon suurempi, eräs venäläinen sotabloggaaja kirjoitti.

Ukrainan joukot siirtyivät pieniin drooneihin pitkittyneen ampumatarvikepulan pahimpina kuukausina vuoden 2024 alussa. Nyt Ukrainassa toimiva työpajojen verkosto tuottaa joka kuukausi yli kaksi miljoonaa pientä droonia, jotka ovat vain muutaman kilon painoisia.

Kehittäjät parantavat drooneja jatkuvasti paremmilla taistelukärjillä, häiriönsietokyvyn parantamisella sekä muilla innovaatioilla.

Venäläisetkin käyttävät miljoonia drooneja joka kuukausi, mutta ukrainalaiset häirintälaitteet ovat yleensä parempia. Ne voivat pudottaa maahan monia radio-ohjattavia drooneja. Kuituoptiset droonit, joita ohjataan kilometrien pituisia kuituja pitkin kulkevien signaalien avulla, ovat vaikeampia tuhota.

Kuituoptiset droonit ovat kuitenkin kalliita ja maksavat tuhansia dollareita kappaleelta, kun taas langaton drooni maksaa vain satoja dollareita. Ja Ukrainan pitkän kantaman droonit ovat pommittaneet Venäjän kuituoptisia tehtaita estääkseen niiden tuotantoa.

Uusi ja tehokkaampi venäläinen häirintälaite nimeltä Black Eyes voisi muuttaa voimatasapainoa etulinjassa. Johtava ukrainalainen drooniasiantuntija Serhii Beskrestnov kuvailee Black Eyesiä ”vaaralliseksi”.

Ukrainalaiset ovat ymmärtäneet riskin ja ovat metsästäneet Black Eyesiä käyttämällä erityisesti varusteltuja FPV-droneja, jotka kommunikoivat epästandardeilla taajuuksilla, joita Black Eyes ei pysty luotettavasti estämään.

Tuloksena on toistaiseksi, että Ukrainalla on droonietu. Tämä auttaa selittämään, miksi Venäjän eteneminen Itä-Ukrainassa on viime kuukausina hidastunut lähes täysin ja venäläisten tappiot ovat kasvaneet.