Ukrainalainen upseeri Kurskista: Teimme virheen, joukkoja ei ole riittävästi

Tatarigami-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri ja tunnettu sotakommentaattori suhtautuu varauksella Ukrainan sotilasoperaatioon Venäjän Kurskin alueella.

– Olen edelleen sitä mieltä, että tämä voi olla vakava virhe ottaen huomioon (puolustajan vaikean) tilanteen (Itä-Ukrainan) Donbasissa. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti osoittaen, että olen väärässä. Panokset ovat erittäin korkeat, ja tässä on merkittävää potentiaalia. Lopputulos on epäselvä, hän toteaa X-palvelussa.

Hän on Ukrainan sotaa seuraava Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja.

Ukrainan joukot ovat edenneet eri lähteiden mukaan 10–15 kilometriä.

– Venäjän joukot rajalla, mukaan lukien FSB:n rajajoukot ja varusmiehet, riittivät pysäyttämään pienet tunkeutumiset. Mutta ne eivät selvästikään riittäneet pysäyttämään Ukrainan tätä hyökkäystä varten kokoaman (eri aselajeista) yhdistetyn joukon etenemistä, Tatarigami sanoo.

Hänen mukaansa sotavankien suuri määrä on iso humanitaarinen voitto Ukrainalle. Tämä on hyvä tilaisuus vaihtaa vankeja ja valtava voitto ukrainalaisten sotilaiden perheille.

Tatarigami arvioi Venäjän turvautuvan Kurskin, Moskovan, Belgorodin, Voronezhin ja Rostovin alueilla sijaitseviin reserveihinsä vahvistusten lähettämiseksi. Yksiköitä voidaan lähettää myös ”Pohjoisen” armeijaryhmän vahvuudesta.

– Nopean reaktion puuttuminen osoittaa, että joukkoja ei informoitu tai koottu (ajoissa).

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että Venäjän joukot olisivat hidastaneet hyökkäysoperaatioitaan (Itä-Ukrainan) Donetskin alueella tai että hyökkääjä siirtäisi reservejä ja yksiköitä ”Keskisen” armeijaryhmän vahvuudesta.

– Tämä voi muuttua, mutta ei tällä hetkellä, siksi olen skeptinen, Tatarigami sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä ei havainnut tätä hyökkäystä, mikä osoittaa merkittävää parannusta Ukrainan vastatiedustelukyvyssä.

– Edistyneistä tiedustelukyvyistä huolimatta Venäjän joukot eivät osanneet tulkita Ukrainan joukkojen keskittämistä ja siitä seurannutta hyökkäystä.

Tatarigami suhtautuu tällä hetkellä varauksella Ukrainan logistisiin kykyihin, joita tarvitaan ylläpitämään etenemistä Venäjän alueelle.

– Pidättäydyn kuitenkin tekemästä johtopäätöksiä tässä vaiheessa.

– Tällaisen hyökkäyksen ja etenemisen ylläpitäminen edellyttäisi jatkuvaa resurssien lisäämistä – Ukrainan toiminta on tämän suhteen rajoittunutta. Tämän seurauksena (Ukrainan operaatio) saattaa hidastua, mikä voi johtaa vetäytymiseen tai yritykseen vallata ja linnoittaa nykyiset asemat.

Koska Venäjällä ei ole ajoissa koottuja vahvistusjoukkoja, Ukrainan asevoimilla on Tatarigamin mukaan ratkaisevalla tavalla aikaa organisoida puolustustaan.

– Ajan kuluessa alueiden takaisin valtaaminen voi olla Venäjälle vaikeampaa – samalla tavalla kuin Ukrainan joukot kamppailevat edelleen saadakseen Harkovan alueen hallintaansa, hän toteaa viitaten Venäjän aiempaan hyökkäykseen.

Hän kuitenkin korostaa, että Ukrainan operaatio näyttää toistaiseksi jatkuvan, joten liian suorien johtopäätösten tekeminen on liian aikaista

