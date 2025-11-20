”Ukrainaa rajoittava sopimus vain siirtäisi sotaa eteenpäin”

Yhdysvaltain kerrotaan valmistelleen salaa uutta rauhansuunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Esitystä on ollut laatimassa Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff yhdessä Vladimir Putinin lähettilään Kirill Dmitrijevin kanssa.

Yhteensä 28 kohdan suunnitelma sisältäisi monia kovia vaatimuksia Ukrainalle. Arvostelijoiden mukaan sen toimeenpano tarkoittaisi Ukrainan suvereniteetin menettämistä, minkä lisäksi maan olisi luovutettava Venäjälle myös hallitsemansa osat Donetskin alueesta ja leikattava asevoimiensa kokoa puolella.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kysyy, aikovatko Vladimir Putin ja Donald Trump sopia Ukrainan kohtalosta kahdestaan. Hänen mukaansa kyseessä ei näyttäisi olevan rauhansopimus Ukrainan ehdoilla vaan muiden sanelemana.

– Tässä nähdään iso muutos Yhdysvaltain linjassa. Jos sopimusta viedään eteenpäin kahdenvälisesti Venäjän kanssa ja liittolaiset sivuutetaan, se kertoo, ettei Eurooppaa enää nähdä keskeisenä. Se olisi irtiotto siitä logiikasta, joka on kantanut Eurooppaa kylmän sodan jälkeen, Henri Vanhanen kirjoittaa X:ssä.

Asiantuntijan mukaan Venäjän logiikka on selvä: Putin pyrkii kirjaamaan kirjaamaan sotilaalliset saavutuksensa paperille ja palaamaan myöhemmin uuteen hyökkäykseen paremmista asemista.

– Sopimus, joka rajoittaa Ukrainan puolustuskykyä, ei lopettaisi sotaa vaan siirtäisi sitä eteenpäin, Vanhanen sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voi joutua haastavaan pakkorakoon. On mahdollista, että häntä painostetaan hyväksymään sopimus uhkaamalla ulkoisen tuen loppumisella. Vaihtoehtona olisi joko jatkaa sotaa ilman kriittistä apua tai hyväksyä sopimus, joka on kansallisesti vaarallinen.

– Euroopalle tämä ei olisi mikään sulka hattuun. Jos sota ratkeaa meidän ylitsemme, se paljastaa ettemme oikeastaan olleet strateginen toimija vaan sivustaseuraaja. Peiliin katsomisen paikka, vuosia on ollut aikaa, Henri Vanhanen huomauttaa.

Tällainen lopputulos olisi myös Suomen kannalta huono, sillä pakotettu sopimus voisi lisätä epävakautta.

– Se vahvistaisi Venäjän sotilaallista liikkumatilaa ja loisi hauraan puskurivyöhykkeen itään. Se voisi siirtää painopistettä Itämerelle ja Pohjois-Eurooppaan tavalla, joka koskisi suoraan meitä Nato-jäsenenä, Henri Vanhanen sanoo.

– Historia on täynnä sopimuksia, jotka näyttivät rauhalta, mutta loivat seuraavan sodan lähtökohdat. Tätäkin on syytä arvioida siltä pohjalta. Rauha ilman oikeutta ei ole rauhaa vaan pahimmillaan uusi sota viiveellä, Vanhanen jatkaa.

1. Ovatko Trump ja Putin sopimassa Ukrainan kohtalosta kahdestaan? Luonnos ilmeisesti olemassa ja se sisältää Venäjän toivomia ehtoja: Ukrainan pitäisi luopua alueista ja supistaa puolustuskykyään. Tämä ei näyttäisi olevan rauhansopimus Ukrainan ehdoilla, vaan muiden sanelemaa. pic.twitter.com/NddZ3wBiuZ — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) November 19, 2025