USA valmistellut salassa uutta rauhansuunnitelmaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on salaa valmistellut Venäjää konsultoiden uutta suunnitelmaa sodan lopettamiseksi Ukrainassa, kertovat amerikkalaiset ja venäläiset virkamiehet amerikkalaiselle Axios-uutissivustolle.

Yhdysvaltojen 28-kohtainen suunnitelma hakee inspiraatiota Trumpin Gaza-diilistä. Se koostuisi neljästä yleiskorista: rauha Ukrainassa, turvallisuustakeet, Euroopan turvallisuus ja Yhdysvaltojen tulevat suhteet Venäjään ja Ukrainaan.

Suunnitelmaa on laatimassa Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff, joka on laajasti keskustellut siitä Vladimir Putinin lähettilään Kirill Dmitrijevin kanssa.

”Me koemme, että nyt Venäjää kuunnellaan”

Dmitrijev johtaa Venäjän suvereenia valuuttarahastoa. Hän pyrkii suhteessa Yhdysvaltoihin vetoamaan taloudellisen hyödyn argumentteihin ja mahdollisuuksiin ansaita rahaa, minkä Venäjän hallinto on arvioinut tehokkaimmaksi keinoksi vaikuttaa Yhdysvaltojen nykyhallintoon. Dmitrijev on aiemmin ehdottanut muun muassa tunnelin rakentamista Venäjältä Alaskaan, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Dmitrijev kertoi Axiosille haastattelussaan maanantaina, että hän on kolme päivää neuvotellut Witkoffin ja muiden Trumpin tiimin jäsenten kanssa vierailtuaan Miamissa 24–26. lokakuuta. Hän on ilmaissut optimismia diilin suhteen, koska toisin kuin aiemmin ”me koemme nyt, että Venäjän näkökantoja todella kuunnellaan”.

Witkoffin on tarkoitus tavata keskiviikkona Turkissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, jonka kansallisen turvallisuusneuvonantajan Rustem Umerovin kanssa hän keskusteli aiemmin Miamissa. Ukrainalaiset ovat kertoneet tietävänsä, että amerikkalaiset työstävät jotakin.

– Presidentti on ollut erittäin selvä siitä, että on aika lopettaa tappaminen ja tehdä diili sodan lopettamiseksi. Presidentti Trump uskoo, että olemassa on mahdollisuus lopettaa tämä järjetön sota, jos joustavuutta näytetään, sanoo amerikkalaisvirkamies Valkoisesta talosta.

Uusi suunnitelma ottaa paremmin huomioon ”Venäjän näkökannan”

Dmitrijevin mukaan varsinaisena ideana on periaatteet, joista Trump ja Putin sopivat Alaskassa ja laatia ehdotus ”joka huomioi Ukrainan konfliktin, mutta myös palauttaa yhdysvaltalais-venäläiset suhteet ja ottaa huomioon Venäjän turvallisuusedut”.

– Kyse on laajemmista puitteista, käytännössä kyse on siitä ”Kuinka me luomme, viimein, kestävän turvallisuuden Eurooppaan, ei vain Ukrainaan”, sanoi Dmitrijev.

Dmitrijevin mukaan tarkoitus on tuottaa asiakirja ennen Trumpin ja Putinin seuraavaa tapaamista.

Dmitrijev sanoo, että tämä yritys ei liity lainkaan Ison-Britannian Gaza-tyyliseen Ukraina rauhansuunnitelmaan, koska se ei ota huomioon Venäjän kantoja. Hänen mukaansa Yhdysvallat selittää nyt ukrainalaisille ja eurooppalaisille, mitkä ovat heidän prosessinsa ”hyödyt”.

– Tämä tapahtuu sitä vasten, että Venäjä on todellakin saavuttanut lisämenestystä taistelukentillä, väittää Dmitrijev.

Valkoisen talon virkamiehen mukaan on olemassa todellinen mahdollisuus, että ukrainalaiset ja eurooppalaiset lähtevät mukaan suunnitelmaan.

– Meidän mielestämme ajoitus suunnitelmalle on nyt hyvä. Mutta molempien osapuolien tulee olla käytännöllisiä ja realistisia, amerikkalaisvirkamies sanoi.